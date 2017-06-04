Toyota, Tesla ile olan ortaklığını bitirerek, tek başına elektrikli otomobil geliştirmeye yönelik çabalarını hızlandırdı.

Toyota, 2010 yılında ABD'li elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın yüzde 3,15'ini satın almak için 50 milyon dolar ödeyerek Tesla ile kapsamlı bir işbirliği üzerinde anlaşmaya vardı.2 yıl sonra, elektrikli spor araçlar geliştirmeye başladılar. Geliştirdikleri araçlar California ve diğer pazarlarda yaklaşık 2.500 adet satıldı.

Ancak ortaklık, kısmen Toyota'nın muhafazakar, emniyetli ilk mühendisliği ve Tesla'nın risk alma, Silikon Vadisi yaklaşımı arasındaki kültür çatışması nedeniyle 2014 yılına gelindiğinde geriledi.

Toyota, müştereken geliştirilen bir elektrikli spor araçlığı aracı olan Rav4 EV'yi satmayı bıraktı ve daha sonra Tesla'daki hisselerinin bir kısmını 2014'te sattı.

Asahi Shimbun, ortak gelişimi 2014'ten beri azalttı ve Toyota, geçen sene Aralık ayında "Teslim edilen yatırımların gözden geçirilmesi" yönünde bir istekte bulundu. Sonrasında ise aldığı sonuçlardan memnun olmayacak ki, Tesla'nın tüm hisselerini sattığını bildirdi.

Corolla ve Prius hibrit üreticileri bu arada elektrikli otomobiller geliştirmek için grup şirketleri ile ortak bir takım kurdu.

Uzun zamandır yakıt hücresi teknolojisine odaklanan Toyota, gelecekteki yeşil otomobil stratejisine yönelik egzoz borusundan sadece su yayan yakıt hücresi Mirai'yi satmaya başladı.

Yakıt hücreleri, elektrik üreten bir elektrokimyasal reaksiyonda hidrojen ve oksijeni birleştirerek çalışıyorlar. Bu daha sonra araçlara veya ev jeneratörlerine güç sağlamak için de kullanılabilir.