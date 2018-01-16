Toyota Nihayet Bazı 2019 Modellerine Apple CarPlay Koyuyor

Uzun zamandır Apple CarPlay destekleyen araba üreticileri listesinde bulunan Toyota, bugüne kadar kendi yapımı olan yazılımı kullanmayı tercih ediyordu. Fakat yeni bazı 2019 modelleriyle birlikte bu durum değişiyor.

Apple’ın ‘CarPlay’ sitesine göz atacak olursanız, Toyota’nın işbirliği yapılan araba üreticileri arasında olduğunu görecekseniz. Aslına bakarsanız yıllardır listede bulunuyor.

Fakat sorun şu: Toyota hiçbir zaman araçlarıyla uyumlu CarPlay üretmedi (Android Auto’ da). Bunun yerine uygulama entegrasyonu için kendi Entune adlı platformunda ısrarcı oldu.

Ama bu durum 2019 Toyota Avaln ve bazı seçkin 2019 Lexus araçlarıyla birlikte nihayet değişiyor. Gelecek yıl çıkacak olan Entune 3.0 entegreli Avalon modelinde ve Enform 2.0 platformu bulunan bazı Lexus modellerinde ‘CarPlay’ de yer alacak. Söz konusu açıklama, 2019 Avalon modelinin Detroit’te düzenlenen bir otomobil fuarında duyurulması esnasında yapıldı.

Araçların 2018 yılı döneminde satışlarına başlanması bekleniyor. Carplay tüm bu araçlarda yer alacak. Bazı mevcut Toyota modelleri (2018 Sienna ve Camry)’de Entune 3.0 yazılımı bulunuyor ama bu modeller CarPlay’i desteklemeyecek.

Hikayenin arkasındaki hikaye: Carplay ve Android Auto desteği, araçlar için hızla olmazsa olmaz araçlardan biri haline geliyor. Bazı otomobil üreticileri kendi akıllı eğlence sistemlerni ve telefon entegrasyon platformlarını yapmaya çalışıyorlar fakat genel anlamda sıkıntı yaşadıkları görülüyor. Toyota’nın Entune platformu sıklıkla tasarım noktasında yetersiz olarak görülüyor. Telefonların arabalarla birlikte çalışması ile ilgili durumlarda herkes Apple ve Google tarafından yapılan yazılımları tercih ediyor. Araba üreticilerinin yazılımları tercih edilmiyor.

Toyota’ da CarPlay dominosunda düşen son taş olma özelliğini gösteriyor. Büyük bir araba üreticisi olan Toyota.