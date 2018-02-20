Toyota, Elektrikli Araçlarında Daha Ucuz Malzeme Kullanacak

Aracın motorunun yapımında kullanılan malzemeler değiştirilecek ve nadir metaller %50 daha az kullanılacak. Bu sayede maliyet büyük oranda azaltılmış olacak.

Totota, elektrikli arabalarda ihtiyaç duyulan metallerin miktarını yarıya indiren ve araç motorundaki sıkışıklığın önüne geçilmesine yardımcı olabilecek bir mıknatıs tasarladı. Diğer elektrikli otomobil üreticilerinde olduğu gibi Toyota, araçlarının motorunda neodmiyum, terbiyum ve disprosyum isimli nadir toprak metallerini kullanıyor.

Ancak 2025 yılına gelindiğinde artacak olan taleplerle bu metallerden üretilen araçların fiyatlarında büyük bir fırlama gerçekleşecek. Buna şimdiden önlem alan Toyota, geliştirdiği özel mıknatıs sayesinde, nadir bulunan metaller yerine yoğun olarak seryum kullanılacak. Bu sayede toprak metali maliyetleri 20 kat düşürülmüş olacak.

İlerleyen yıllarda nadir bulunan neodimiyum yüzünden çekilecek sıkıntı elektirikli araç piyasasının gelişimi noktasındaki en önemli engellerden biri. Ayrıca bu neodimiyoma ait Dünya cevher ihtiyacının %80’i Çin tarafından karşılanıyor ve bu ülkede geçen yıl yasa dışı madencilik çalışmalarıyla ilgili birçok sıkıntı yaşandı. Yaşanan bu durumlar bir ay içerisinde neodimiyum fiyatlarının %30 artmasına neden oldu.

Neredeyse cevher tek bir ülkeye bel bağlandığı düşünülürse Toyota geleceğe yönelik oldukça mantıklı bir hamle yapmış. Toyota gelecek konusundaki elektrikli araç planlamalarına göre 2030 yılına kadar 5.5 milyon araç satmayı hedefliyor. Yapılan bu değişimin hedeflerine ulaşma konusunda firmanın önünü açacağını düşünüyorum.