Toyota'nın Yardımcı Robotunun İlk Ev Testi Gerçekleştirildi

Toyota'nın üzerinde çalıştığı robotik projelerden biri de felçli insanlara yardım edecek olan yeni robotuydu. Yeni robotun ilk ev testi gerçekleştirildi.

Toyota, sınırlı hareket kabiliyetine sahip insanlara yardım etmeyi amaçlayan birkaç büyük proje üzerinde çalışıyor ve bugün büyük bir duyuru yaptı. İnsan Destek Robotu HSR'nin ilk ev testi Kuzey Amerika'daki bir evde gerçekleştirildi.

Şirket, Afganistan'da ciddi şekilde yaralanan gazi Romulo Camargo ile çalıştı. Camargo, ağır şekilde yaralanması yüzünden belden aşağısı tutmuyor, yani felç. HSR'nin amacı Camargo'nun hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini arttırmaktı. Robot, kapıları açmasına yardım ederek ona su ve atıştırmalık getirdi.

HSR robotu oldukça hafif. Ayrıca teleskobik, yumuşak, esnek bir elle ve eklemli bir kol ile donatıldı. Robot, akıllı telefonunuzda veya tabletinizde GUI aracılığıyla girdi ve komut alıyor, üstelik sesli komutları da yorumlayabilecek kapasiteye sahip. Üç temel modu bulunuyor. Tutmak, getirmek ve manuel (elle) kontrol. Aynı zamanda hasta bakıcıları, başka odadayken de robot sayesinde hastalarını izleyebilir. Toyoya bu robotu geliştirerek gelecekte başka planlarda da kullanmayı hedefliyor.

Camargo, HSR robotunu gördüğünde, "Kutuyu açtığımda robotu gördüm, insan destek robotları, benim gibi engelli insanların hayatlarını büyük oranda kolaylaştırıyor. Dünya değişiyor ve gelişiyor, robotlar da gelecek dünyanın birere parçası olacak." dedi.