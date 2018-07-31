Toyota'nın 2017'de piyasaya sürdüğü hidrojen yakıt hücreli tırlarının ikinci nesli ortaya çıktı. Özellikle menzil anlamında dikkat çeken yeni tır, kargo taşımacılığı konusunda benzersiz olacak.

Toyota, hidrojen yakıt hücreli elektrikli tırları için ciddi çalışmalar yapıyor. Özellikle Alpha modeli 2017 yılında piyasaya sürüldüğünden beri hidrojen yakıt pili konusunda çok ilerleme kaydedildi. Dünya çapında başarılı projeleri olan otomobil üreticisi, Project Portal tırının büyük gelişmeler vaat eden yeni versiyonunu duyurdu. Michigan'da Temmuz ayı sonunda gerçekleşen oto-sanayi konferansında Toyota, elektrikle çalışan ağır yük kamyonu olan Project Portal prototipinin ikinci neslini ortaya çıkardı. Project Portal 2.0, ilk tırın ağır güç ve taşıma kapasitesini koruyor ancak % 50 daha fazla sürüş menzili ekliyor.

Sıfır emisyonlu kargo taşımak için üretilmiş tır, şu an kabaca 200 mil (321,8688 kilometre) yerine bir hidrojen tankı ile 300 mil (482,8032 kilometre) menzil kapasitesine sahip. Özellikle gün boyu kargo taşıyacak bir tır için bu oldukça önemli bir detay. Aynı zamanda Project Portal 2.0 manevra kabiliyeti konusunda da sınırları zorluyor ve "benzersiz yakıt kabini " sayesinde daha fazla kabin alanı (uyuma kabini dahil) yaratmayı başarıyor.

2.0, genel anlamda Mirai yakıt hücrelerine ve dev bir bataryaya yoğunlaşıyor. Kısacası 2.0 için 2017 yılında duyurulan ilk tırın, menzil anlamında bir tık üstü sayılabilecek yeni versiyonu diyebiliriz. Bu yeni tır, sonbaharda Long Beach ve Los Angeles limanlarında kargo taşımaya başlayacak. Aslında bu bizim için büyük bir adım gibi gözükse de Toyota bunu bir bebek adımı olarak görüyor, çünkü şirketin gelecek ile ilgili daha büyük planları var. Şirket, 2050'de Long Beach'teki lojistik tesisindeki tüm CO2 emisyonlarını ortadan kaldırmayı umuyor.