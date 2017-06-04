Toyota'nın 2020'de hazır olmasını düşündüğü prototip uçan aracı deneysel test uçuşlarına başladı.

Toyota uçan araçlar geliştirmeye çalışıyor. İlk hedeflerinde ise Tokyo'da gerçekleşecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları'na bu 1 kişiyi taşıyabilecek aracı hazır etmek var. Şimdilik olimpiyat oyunlarına yetiştirebilmek için küçük, tek kişilik bir araç tasarlıyorlar.

Proje şimdilik pek yol almışa benzemiyor. Prototip aşamasının da başlarında olan bu araç sadece iskelet, bataryalar ve pervanelerden oluşuyor. Yine de bu araç 2 metre kadar yükseliyor, tabi sonrasında hemen yere düşüyor...

Bu uçan araç projesi Cartivator Resource Management ile ortak olarak gerçekleştiriliyor. Toyota, bu küçük teknoloji firmasına, projeyi gerçekleştirmeleri için $400.000 kadar bir yatırım yaptı. Gördüğünüz test uçuşu ise Japonya'nın merkezinde bulunan bir okulun bahçesinde gerçekleşti. Bu konum Toyota'nın da merkezine oldukça yakın durumda.

Toyota uzun süredir araçları ve lüks yatları için yeni teknolojiler aramaktaydı. Yeni temiz enerjiler de arayan Toyota geçtiğimiz günlerde Tesla ile olan elektrikli araç üretimi ortaklığından ayrılmasıyla dikkat çekti.

Uçan araç projesinin ilerleyen günlerde Toyota'nın desteğiyle daha da gelişeceğini düşünebiliriz. Bu aracın, 2019 yılına kadar tek kişilik taşıma kapasitesiyle çıkması bekleniyor.