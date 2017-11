Toyota'nın VR İle Kontrol Edilebilen Yeni Asistan Robotu

Toyota, HTC Vive VR başlığı ile eş zamanlı olarak kontrol edilebilen yeni asistan robotu, T-HR3 ile ilgili ilk geniş çaplı bilgiyi yayınladı.

Toyota, insan hareketlerini yakalayabilen özel bir sistem ve HTC Vivr VR başlığı ile birlikte operatör tarafından kontrol edilebilen robotu T-HR3 ile ilgili ilk geniş bilgiyi ve tanıtım dökümanını içeren videoyu yayınladı. Robotu ellerindek son teknolojinin işlerliğini test etmek için ürettiklerini belirten Toyota yetkilileri, eğer test aşaması iyi giderse ileride bu robotların günlük ihtiyaçlar için kullanılabilmesini hedeflediklerini belirtti.

İlk olarak Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Robot Exhibition 2017'de göz önüne çıkan robot hakkında, fuardaki gösterimden sonra detaylı bir bilgi yayınlamamıştı. Toyota'nın geliştirdiği "Master Manevra Sistemi" aracılığıyla kontrol edilebilen robotun, bu sistemle üretilerek ileride evinizden başka bir ülkedeki robotu kontrol etmenize olanak sağlayacak bir sistemi geliştirme hedeflerinde bir aşama olduğu belirtiliyor.

Senkronize bir deneyim sağlayan robot şimdilik her hangi bir şekilde satışta değil. Yine de Toyota'nın robot geliştirmede epeyce yol katettiği belli oluyor. Yine de uzaktan kontrol edilebilen robot bedenler biraz olsun Ghost In The Shell filmini hatırlatmıyor da değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelecekte bu tip evden kullanılabilen robotlar sizce hangi amaçlarla kullanılacak?