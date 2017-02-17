Toyota CH-R, Street Fighter'ın Kötü Karakterini Pataklıyor

Toyota’nın yeni arabası CH-R, reklam filminde Street Fighter’ın kötü karakter M. Bison ile kapışıyor.

Mutlaka bilenler vardır, yıllar boyunca birçok Street Fighter oyununda dövüşçülerin arabaları patakladığı bonus bölümler vardı. Üstelik bu arabaların tasarımları, Toyota’nın arabalarına oldukça benziyordu. Toyota ise yeni arabası C-HR’ın reklam filminde bu bonus bölümlere bir göndermede bulundu.

Street Fighter evreninde geçen reklam filminde, en meşhur Street Fighter karakterlerinden biri olan Ryu, Toyota C-HR’a atlıyor ve yola koyuluyor. Ryu ve Toyota CH-R’ın birlikte gittiği bu yolda birçok Street Fighter karakteri de görünüyor. İkili, son olarak Street Fighter’ın kötü karakteri M. Bison ile karşılaşıyor. Ryu’ya adeta “Ben hallederim abi.” diyen Toyota CH-R, M. Bison’ı bir güzel dövüyor. Reklam filminin sonunda ise “Keep Yourself Alive” (Kendini Canlı Tut) sloganı görülüyor.