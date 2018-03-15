Toyota, 1.9 metre boyunda profesyonel basketbolculara göre çemberi daha iyi tutturan insansı robotunu tanıttı. Cue adı verilen robotun arkasındaki mühendisler, kısa mesafe atışlarında %100 başarı gösterdiğini söyledi.

Robot teknolojilerinde gelişim her geçen gün artarken, ortaya bir basketbolcu çıkacağı hiç beklenmiyordu. Robotiğin gelişim süreçlerinde her ne kadar futbol oynayan makineler olsa da bunlar insanlardan daha iyi bir performans gerçekleştiremiyordu. Toyota tarafından üretilen robot, insanların en büyük eğlencelerinden biri olan basketbolun yapay zeka tarafından nasıl alt üst edilebileceğini gösterdi. Cue adı verilen yapay zekaya sahip robot tam 200 bin atış pratiği yaparak nasıl atış yapılabileceğini öğrendi ve şimdi profesyonel bir basketbolcudan daha yüksek yüzdelere sahip görünüyor.

Japonya profesyonel ligi takımlarından Arvalq Tokyo'daki oyuncularla kapışan Cue, onlara oranla çok daha fazla isabetli atış gerçekleştirdi. Boy ortalaması 2 metre olan NBA oyuncularından daha kısa görünen Cue, (1.90 metre ) kendi forması ve şortu ile mücadele ediyor. Cue, kendisine bir top verildiği takdirde, önce topla biraz oynuyor ve gerçek bir oyuncuyla aynı hareketleri yaparak topu fırlatıyor. Robot, geliştiricilerine göre 3.6 metre mesafeden sayı yapabiliyor.

Profesyonel oyuncular Seiya Ando ve Zack Baranski ile bir yarışa giren Cue rakiplerinin 10 üzerinden 8 isabetli atışına 10'da 10 yaparak karşılık verdi. Ancak Cue'nin büyük bir dezavantajı bulunuyor; güç kablolarıyla küçük bir enerji platformuna bağlı olan robot istediği gibi hareket edemiyor. Cue, daha önce hiçbir robotik deneyimi olmayan 17 Toyota mühendisinin gönüllü olarak çalışması sonucu geliştirildi. Mühendisler robotu geliştirmeden önce, internetten yapay zeka programlamayı öğrendi ve ortaya müthiş bir makine çıktı. Bu arada Cue, size de ünlü bir giyim markasının, gerçek futbolcularla yapay zekalı robotların karşılaştığı animasyon reklam filmini hatırlatmıyor mu?