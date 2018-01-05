Toyota, Şık Görünümlü Otonom Aracı '3.0'ı CES'e Götürüyor

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden birisi olan Toyota, en yeni otonom prototipini CES 2018'e götürecek. Otomobil üreticisi, yeni aracın daha iyi sensörler de dahil olmak üzere öncekilere kıyasla çok sayıda yeniliğe sahip olduğunu söyledi.

Toyota'nın yeni otonom teknolojili aracı aslında modifiye edilmiş bir Lexus LS 600hL melezi. Bu Toyota'nın lüks araba üreticisi Lexus'un LS sedanının eski bir versiyonunu temel aldığı anlamına geliyor, zira bu araç, geçtiğimiz yıl devreye giren yeni versiyonun yerine geçti. Ancak günümüz teknolojisi ve araba yapmanın görece kolaylığı göz önüne alındığında sensörlerin daha önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Toyota da gelecekte stabil olarak üreteceği otonom araçlarında kullanacağı sensör konfigürasyonunda bir daralma olduğunu söyledi. Bu, Toyota'nın gün geçtikçe ideal olana yaklaştığını gösteriyor.

Luminar tarafından tedarik edilen bir lidar sistemi, 200 metrelik bir görüş açısına sahip. Önceki Toyota otonom prototiplerinde kullanılan kurulumun yalnızca düz bir şekilde tarama yapabildiği belirtilirken, Platform 3.0 sürümü aracın, çevresini 360 ​​derece tarama yapabilme özelliğine sahip olduğu söylendi. Tasarım genellikle otonom test araçları için bir öncelik değildir; ancak Toyota, sensörleri karoserin içine daha az garip bir şekilde entegre etmek için çaba gösterdi. Zira birçok otonom aracın tavan bölgesinden çıkan bir lidar sistem göze çarpıyordu.

Bununla birlikte Toyota Chauffeur (Şoför olarak çevrilebilir) adı verilen insanların tüm sürüş görevini rahatlatan bir sistemi de test ediyor. Ne varki araç henüz tam olarak tanıtılmadı. Bu tanıtımın başlaması için birkaç gün sonra başlayacak olan CES 2018'i beklememiz gerekiyor ve o zaman çok daha detaylı bir anlatım gerçekleştirilecektir.