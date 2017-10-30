Toyota, sürücülerin duygularını ve tercihlerini algılayarak aracı ve rotayı sürücüye göre ayarlayacak yeni sanal asistanı Yui'yi Tokyo Otomobil Fuar'ında tanıttı.

Artık sesli asistanlar sayesinde pek çok cihazı dokunmadan kontrol edebiliyoruz. Üstelik bu sesli asistanlar cihazlar üzerinde gerçekleştirdiğimiz işlemleri izleyerek bizi tanıyor ve cihazı daha efektif kullanabileceğimiz öneriler hazırlıyor. Toyota, otomobillerin de sürücüleri daha iyi tanıması ve en iyi sürüş için yardımcı olması gerektiğini düşünerek araçlara entegre edilebilecek sanal araç asistanı Yui’yi geliştirdi.

Yui, sürücünün dikkatini ve duygusal durumunu değerlendirmek için beden dili, ses tonu ve diğer kişisel ifadeleri göz önüne alan derin öğrenme(Deep Learning) teknolojisini kullanıyor. Ayrıca Facebook, Twitter gibi sosyal ağlardan, GPS’ten ve önceki yolculuklardan elde edilen veriler ile sürücü tercihlerini inceliyor.

Toyota’nın amacı, sesli asistan Yui’nin sürücünün ihtiyaçlarını tespit etmesi, güvenliği sağlaması ve sürücünün ruh haline ve tercihlerine göre en uygun rotaları belirleyerek sürüş keyfini en üst seviyeye çıkarmak.

Yui, araç içinde sürünün tercihlerine göre en uygun ortamı sağlayacak. Buna kabin ışıkları, aracın ses sistemi ve sıcaklığı da dahil. Hatta koku algılayıcılar sayesinde içeride bulunan kokuyu dahi kullanıcının hoşuna gidecek şekilde ayarlayabilecek. Tahmin edebileceğiniz gibi Yui, sürücünün uyuklaması halinde onu uyaracak.

Toyota, sürücülerin duygularını tespit etmek için iş ortağı SRI International tarafından geliştirilen teknolojiyi kullanıyor. Bu teknoloji sürücülerin duygularını nötr, mutlu, mutsuz, sinirli ve yorgun olmak üzere beşe ayırıyor. Ayrıca teknoloji ‘sinirden gülmek’ gibi sahte yüz ifadelerini de algılayabiliyor. Yui, sürücünün duygularını öğrendikten sonra önerilerini buna göre düzenliyor.

Toyota, Yui’nin Siri ve Bixby gibi sesli asistanlardan çok farklı olduğunu ve makineler ile insanlar arasında bir bağ oluşturduğunu iddia ediyor. Günümüz sesli asistanlarının söylediğimiz isimleri bile algılamakta zorluk çektiğini düşünürsek Yui, sesli asistan teknolojisini farklı bir seviyeye taşıyabilir.