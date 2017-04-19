Toyota ve BMW İşbirliğinin Muazzam Sonucu: Yeni Supra!

Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi Toyota, lüks spor otomobil şirketi BMW ile işbirliği yaparak yeni Supra'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Toyota, otomobil tutkunlarının çok sevdiği efsanevi spor otomobili Supra'yı geri getiriyor. Supra gelecek yıl sonu veya 2019'un başında galerilerde yerini alacak olsa da, şimdiden büyük heyecan yaratmayı başardı. Elbette Toyota'nın şimdiden teknik özelliklerini yayınlamasını beklemek mantık dışı olur, ancak aracın yetenekleri hakkında ciddi tahminlerimiz var.

Supra, FT-1 concept model tasarımı ile yeniden doğacak

Supra, Toyota ve BMW'nin işbirliği sonucunda geliştirilen metal tavanlı bir roadster. BMW'nin Z4 platformu otomobilin geliştirilmesinde kilit rol oynayacak. Toyota hem motor teknolojisinde hem de platform konularında Alman şirketten destek alacak. Bilindiği üzere ilk Supra 1978, son Supra ise 2002 yılında üretilmişti. Toyota kolaya kaçıp retro bir tasarım tercih edebilirdi ancak belli ki işini ölümüne ciddiye alıyor.

Supra'nın öncelikle Toyota'nın lüks markası Lexus LS'de kullanılan 400 beygirlik motordan faydalanması bekleniyor. Ne var ki güç tutkunları bu rakamı yeterli görmeyebilirler. Zaten 400 beygirlik motor giriş seviyesinde kullanılacak. Supra'nın üst modellerinin BMW ile ortak geliştirilen 3.0 litrelik bir motor ve Japonların kendi geliştirdiği elektrikli motor ile 550 beygir güce erişmesi bekleniyor. Bu da Supra'ya, rakipleri Chevrolet Camaro, Nissan 370Z, Ford Mustang'ı mağlup etme gücü veriyor. İki kişilik modelin üretimi 60.000 adetle sınırlanacak ve 2018 sonu veya büyük ihtimalle 2019'da satışa galerilerde yerini alacak. Efsanenin görsellerdeki FT-1 concept modeliyle fiziksel olarak büyük benzerlikler taşıması bekleniyor.