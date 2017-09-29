Elektrikli araç teknolojisinde sektörün fazlasıyla gerisinde kalan iki şirket olan Toyota ve Mazda, kaybettikleri zamanı telafi etmek için ortaklık kuruyor.

Dünya genelinde otomotiv üreticilerinin elektrikli araçlara olan ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Mazda, Toyota ve Denso Corporation, elektrikli araç teknolojileri geliştirecek bir şirket kurmak için bir araya geliyor.

Bugün yapılan açıklamaya göre EV Common Architecture Spirit Co. Ltd. adını taşıyan şirketin hisselerinin %90’ı Toyota’ya ait olacak. Mazda ve Denso ise %5’er hissenin sahibi olacaklar. Toyota’nın Prius ve 2018 model Camry araçlarında bulunan modüler platform mimarisi kullanılan araçların ‘smart’ tarzı mini otomobillerden büyük SUV modellere kadar çeşitlilik göstereceği söyleniyor.

Toyota, yaklaşık 20 yıldır yarı elektrikli araçlar üretiyor ve bu alanda dünyanın en büyük seri üreticilerinden biri. Fakat buna rağmen elektrikli araç teknolojilerinde kendisinden daha küçük üreticilerin fazlasıyla gerisinde kaldı. Öyle ki Prius Prime modelinin elektrikli menzili sadece 35 kilometre.

Bütün büyük otomobil üreticileri tüm araçlarını tam elektrikli hale getirmek için yıllardır çalışmalar yürütürken Mazda ve Toyota endüstrinin fazlasıyla gerisinde kaldı. Bu konuda oldukça eleştrilen iki şirket, EV Common Architecture Spirit Co. Ltd. ile kaybettikleri zamanı telafi edebilecekler mi, bunu bekleyip göreceğiz.