Toyota, Yeni Supra'nın Neye Benzeyeceğini Kısmen Açıkladı!

Toyota, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeni Supra'dan görüntü paylaştı.

Toyota'nın efsanevi spor arabası Supra, çok yakında yenileniyor. 1978 yılında üretilmeye başlanan Toyota Supra, en son 1992 yılında yenilendi. Ve şimdi efsane geri dönüyor. Geneva Motor Show 2018'de tanıtılacak olan yeni Supra ile Toyota, bir ikon haline gelen aracı modern yarış dünyasına geri getirmeyi hedefliyor.

Paylaşılan Tweet'teki bir detay ise ilgi çekiyor. Daha önce sızdırılan fotoğraflarda bulunmayan spoiler, Supra'nın yarışçı kimliğini ortaya koyuyor. Tabii bir spor arabanın en önemli teknik detaylarından biri yeteri kadar hafif olmasıdır. Yeni Supra'nın ağırlığıyla ilgili de bazı haberlerimiz var.

Bir kullanıcı, Japan's Best Car dergisinin Mart sayısının birkaç sayfasını SupraMKV adlı forumda paylaştı. Henüz resmi olmayan belgelere göre yeni Supra'nın 1.489 kg ağırlığa sahip olacağı söyleniyor. Bu da, yeni nesil spor araçların gittikçe ağırlaştığını düşündüğümüzde, 8 vitesli ve tüm modern güvenlik ekipmanlarının bulunduğu bir araç için hiç fena bir değer değil.

Yaklaşık 20 yıl önceki güvenlik ekipmanlarına sahip 1510 kg ağırlığındaki Supra Mark-IV (turbolu 1569 kg) modeline göre iyi bir gelişme kat eden araç, meraklıları için heyecan uyandırıyor. Yeni Supra'nın 335 beygir gücünde bir motora sahip olması bekleniyor. Bir diğer dedikodu ise Toyota'nın "Supra" isminden vazgeçtiği. Her şeyin açıklığa kavuşması için 6 Mart 2018 tarihini beklememiz gerekiyor. Sizce Toyota, 70'lerde yarattığı etkiyi yeni Supra ile tekrar yaratabilecek mi?