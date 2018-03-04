İflas Eden Toys R Us'un Çöküşündeki 4 Neden!

İngiltere'de Toys R Us UK ve elektronik mağazaları zinciri Maplin çok zor günler geçiriyor. İşte Toys R Us’un başarısız olmasının 4 ana nedeni.

Dünyaca ünlü oyuncak üreticisi ve perakendecisi ABD merkezli Toys R Us geçtiğimiz yıl iflas açıklamasının ardından tatil döneminde de istediği satışları yakalayamadı. 5 milyar dolar borcu olan şirket, geçen ay 182 mağaza kapattıktan sonra ilaveten 200 mağazasında da kepenk indiriyor.

Peki Toys R Us’da yanlış giden şeyler nelerdi? İşte Toys R Us’un başarısız olmasının nedenleri.

1. Şehir dışı faktörü

Geçmiş zamanlarda amaç dışı inşa edilen şehir dışı mağazaları firmayı iflasa sürükleyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ancak günümüzde şehir dışı mağazaları, görme yetersizliği nedeniyle göz ardı edilebiliyor. İnsanların daha çok yakınlarındaki mağaza ve firmalara yönelmesi nedeniyle bu durum Toys R Us'a büyük dezavantaj oluşturmuş durumda.

2. Gelişen teknoloji ile birlikte çocukların değişen öncelikleri

Gelişen teknoloji ile birlikte çocuklar daha çok telefon, tablet ve bilgisayar oyunlarına yöneliyorlar. Örneğin 8 yaşındaki bir çocuk 30 saniyede bir mobil cihazlardan yeni bir uygulama indirebiliyor. Bunun yanı sıra son dönemlerde adlarını çokça duyduğumuz sanal gerçeklik gözlükleri, drone'lar ve go-pro kameralar da türemiş durumda hal böyle olunca Toys R Us'un başarısız olduğu bu yenilikler firmanın değer kaybetmesine neden oldu.

3. Çocuklara oyunlarda eşlik etme

Diğer firmalarla fiyat konusunda rekabet edemeyen Toys R Us'un en azından çocuklara eşlik etme konusunda diğer firmalarla rekabet edebilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu bağlamda çocuklar için mağazaya girdip ekip üyeleri ile birlikte legolar inşa etmek oldukça heycan verici olabiliyor. Ancak Toys R Us'un bunu yapmadığı ve ilham eksikliğine sahip olduğu düşünülüyor. Firma çocuklara hitap eden bir sektör olduğundan bu gibi şeyler şüphesiz büyük önem taşıyor.

4. Hayal gücü eksikliği

Yeterince dinamik ve hayalperest olmayan firmanın, çağın gerekliliklerine ayak uyduramadığı kesin. Bir çocuk mağazası olması dolayısı Toys R Us eğlenceli ve ilgi çekici bir yer olması gerekirken daha sıkıcı bir alana sahipti. Oyuncak çeşitliliği açısından da eksiklikleri bulunan firma bu gibi nedenlerden dolayı iflasın eşiğinde olmaktan kendini alı koyamadı.



"Kendi ölüm emrini imzaladılar." şeklinde yorumlar alan oyuncak firması, mağazalarının kapısına kepenk vurmaya devam ediyor. Çetin Çiftçioğlu'nun Toyzar As reklamlarıyla ülkemizde de bi dönem oldukça popüler olan firmanın kapanışındaki diğer etkenler neler olabilir sizce?