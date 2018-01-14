Trabzon'da Pistten Çıkan Uçağın Korkunç Görüntüleri!

Dün akşam saatlerinde Ankara'dan kalkıp Trabzon'da indiğinde manevra yaparken pistten çıkan uçak, sabah saatlerinde drone ile görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Ankara'dan kalkıp Trabzon'a iniş yapan Pegasus Havayolları’na ait ‘PC8622’ sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişini yaptığı sırada manevra yaparken pistten çıktı. Uçak pistinin bulunduğu yerden denize 25 metre kala durmayı başaran uçağın sabah saatleriyle birlikte drone ile çekilen görüntüleri, yaşanan dehşeti daha da büyük bir şekilde ortaya koydu.

162 yolcu ile uçak mürettebatının yara almadan tahliye edildiği olaydan sonra Trabzon Havalimanı hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi. Pistten çıkan uçağın denize doğru yönelmesini önlemek için önlem alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Denizden görüntüler DHA tarafından çekilirken, havadan görüntüler ise İHA'nın droneları ile çekildi. Uçağın pistten çıktığı yere anında ulaşarak kurtarma çalışması yapan havaalanı görevlileri, alınan bilgilere göre hala kurtarma çalışmalarına devam etmekte. Bir yandan da Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, pistin denize doğru olan bölgesindeki çamurlu tarafa kayganlığı azaltmak için kamyonlarla çakıl taşı döktüğü yine gelen bilgiler arasında.

Trabzon Havalimanı'ndaki pistin bir süredir genişletilmek istendiği ancak pistin bulunduğu zeminin şartları elverişsiz olduğu için bir süredir çalışmaların askıda kaldığı biliniyordu. Yani kazanın sebebi ihmalkarlık mı yoksa, hava şartları mı şimdilik bilinmiyor. Sebebi ne olursa olsun umuyoruz ki çözülür ve bir daha kimse bu tip korkutucu bir deneyimi yaşamaz.

Kurtarma işlemleri devam etse de, havaalanının kullanıma yeniden açıldığı ve seferlerin devam ettiği söyleniyor. Bu epeyce korkutucu anı yaşayan tüm yolculara biz de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza ile ilgili drone ile çekilmiş görüntüleri aşağıdan inceleyebilir ve kaza sırasında uçak içerisinde yaşanan video görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Uçağın kurtarma çalışmalarından görüntüler

Uçağın denizden çekilen görüntüsü

Uçak pistten çıktığı andan korkunç görüntüler