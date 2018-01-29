Trabzon’da Pistten Çıkan Uçak İçin Yeni Proje: Kütüphane

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, birkaç hafta önce pistten çıkarak olası bir facianın eşiğine kadar yaklaşan uçakla ilgili kimsenin hayır demeyeceği bir proje teklifinde bulundu.

Hatırlayacağınız üzere iki hafta önce Trabzon Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra kontrolden çıkan Pegasus Havayolları’na ait uçak, denizden birkaç metre mesafe uzaklıktayken durabilmişti. Kaza sonrası hazırlanan raporda ise uçağın tekrar bir uçuş yapamayacağı açıklanmıştı.

Bu rapor üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi, uçağın kütüphaneye çevrilmesi için bir girişimde bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklama ile gençler başta olmak üzere herkesin istifade edeceği bir kütüphaneye dönüştürülmesi için uçağa talip olduklarını belirtti.

Başkan Gümrükçüoğlu’nun yaptığı yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Seferlerden çekilecek uçağın Trabzon şehrine bedelsiz hibe edilmesi ile Büyükşehir Belediyesi olarak konuşlandıracağımız bir bölgede evlatlarımızın, gençlerimizin kütüphane olarak da istifade edecekleri bir güzel kültür yapısı haline getirilebilmesini teklif ettik. Onlar da ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu, mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceğini ve uçağı Trabzon'a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıklarını ve bu konuda gayret göstereceklerini, bu talebimizi değerlendirip sonucunu bizlere bildireceklerini söylediler."