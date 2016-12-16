Trabzonspor’un Yeni Stadyumu, Tam Bir Teknoloji Merkezi Olacak!

Trabzonspor’un 40.461 kişilik yeni stadyumunun tüm iletişim altyapısı hazır hale getirildi. Taraftarlar, maç izledikleri sırada interneti en hızlı şekilde kullanacaklar.

Turkcell, yaptığı yazılı açıklama ile Trabzonspor’un 18 Aralık tarihinde açılacak yeni stadının tüm iletişim altyapısının tamamlandığını açıkladı. Şirket, tam bir teknoloji stadına dönüştürdükleri yeni statta maç izleyen taraftarların Türkiye’nin en hızlı mobil internet deneyimini yaşayacaklarını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'de ilklerin öncüsü olan Turkcell, Trabzonspor'un yeni evini üstün teknolojisiyle donatarak Türkiye'nin en hızlı stadyumu haline getirdi. Yeni stadyumda maç izlemeye gelen Trabzonsporlular, Turkcell'in 4,5G altyapısı sayesinde 375 mbps hızında kusursuz bir mobil iletişim deneyimi yaşayacak. Stada gelen 40 bin 461 kişi, Turkcell tarafından 514 farklı noktaya kurulan erişim noktası üzerinden gelişmiş fiber altyapı sayesinde WiFi üzerinden de rahatça internet kullanabilecek. Ücretsiz sunulacak WiFi ile internete bağlanıldığında, 1300 Mbps'ye varan ışık hızındaki internetten faydalanılabilecek."

Stadın içinde maçlardan görüntülerin yer alacağı 15 dev video duvarının kurulumunu da gerçekleştiren Turkcell, basın tribünü ve localar için de gerekli tüm altyapıyı sağladığını belirtti. Tribünlerin etrafını ise 396 LED TV, 12 interaktif kiosk, 125 monitör ile tribün kat araları için kurulumunu yaptığı LED reklam panosu çevreleyecek.

Son olarak Trabzon’un yeni stadını bir teknoloji merkezine dönüştürmekten dolayı mutluluklarını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Trabzonspor'un yeni stadyumunu Türkiye'nin en hızlı ve en teknolojik stadına dönüştürdük. 61CELL gibi özel bir projenin hayata geçirilmesinin hemen ardından Trabzonspor'la yeni stadının Türkiye'nin en teknolojik spor kompleksine dönüştürülmesi için işbirliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.