Geçtiğimiz günlerde kişisel YouTube kanalında "SÜPER ARABA İLE 330 Km/h BASTIK #ArabaAvcısı" isimli videosunu yükleyen Enes Batur, yolcu koltuğuna oturup trafiğe açık alanda hız yapılan araçlarda yer almıştı. Videosu kısa sürede 1 milyon izlenmeyi aşan Enes Batur, Show Haber'in de dikkatini çekti.
Enes Batur'un Habere Konu Olan Videosu
Yukarıdaki videoyu konu alan haberiyle Enes Batur'u ciddi bir biçimde eleştiren Show Haber, haberin başlığını 'YouTuber Kural Tanımadı' olarak belirledi. Bu akşam yayınlanan haber sonrası, Enes Batur sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dilerseniz vakit kaybetmeden sizi haberin videosuyla baş başa bırakalım.
Show TV'nin Enes Batur Haberi