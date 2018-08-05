Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında bir video paylaşan Enes Batur, Ferrari , BMW M5 , GTR gibi arabaları test ettiği 'Araba Avcısı' videosuyla Show Haber'e konu oldu.

Geçtiğimiz günlerde kişisel YouTube kanalında "SÜPER ARABA İLE 330 Km/h BASTIK #ArabaAvcısı" isimli videosunu yükleyen Enes Batur, yolcu koltuğuna oturup trafiğe açık alanda hız yapılan araçlarda yer almıştı. Videosu kısa sürede 1 milyon izlenmeyi aşan Enes Batur, Show Haber'in de dikkatini çekti. Enes Batur'un Habere Konu Olan Videosu Yukarıdaki videoyu konu alan haberiyle Enes Batur'u ciddi bir biçimde eleştiren Show Haber, haberin başlığını 'YouTuber Kural Tanımadı' olarak belirledi. Bu akşam yayınlanan haber sonrası, Enes Batur sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dilerseniz vakit kaybetmeden sizi haberin videosuyla baş başa bırakalım. İLGİLİ HABER Enes Batur Konulu ve Fazlasıyla Küfürlü Bu Şarkı, Spotify Türkiye’de Viral 50 Listesine Girdi! Show TV'nin Enes Batur Haberi

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