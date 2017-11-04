Trafik Cezalarından Vergilere Kadar Bir Sürü Zam Yolda!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2018'de çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 14.47'lik yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor.

Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl vergi, harç ve cezalar Ekim ayında açıklanan 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) esas alındığı yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına göre ekim ayında 12 aylık ÜFE artışı %14,47 oldu. Geçen yıl ÜFE artışı %3.83 iken, bu yıl ÜFE de TÜFE gibi rekor kırdı.

Hükümet tarafından, vergi ve ceza artışları eğer ÜFE değerine göre belirlenirse, vergilerden, belirli cezalara kadar bir çok şeye 2018'de %14,47 zam gelecek. Hükümet kanunun verdiği yüzde 50 artış yetkisini kullanırsa, zam oranı yüzde 14.47 değil yüzde 21.7’ye çıkacak. Eğer hükümet yetkisini kullanmazsa, beklenen vergi ve ceza zamları başlıca şu şekilde olacak.

Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 47.7 liradan 54.6 liraya,

6 aylık pasaport harcı 115.9 liradan 132.7 liraya,

1 yıllık pasaport harcı 169.5 liradan 194 liraya,

3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 553.4 liradan 633 liraya,

B sınıfı ehliyet harcı 418.3 liradan 479 liraya,

Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 206.5 liradan 236.4 liraya yükselecek.

Alkollü araç kullananlara ilk yakalanmalarında uygulanan 876 liralık ceza 1000 lira olacak.

İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası 1099 liradan 1258 liraya yükselecek.

Emniyet kemeri takmayanlara 96.5 lira yerine 110.5 lira ceza kesilecek.

Bunun dışında çevreyi kirletme ve huzur bozma gibi para cezasıyla değerlendirilen durumların zammı ise astronomik miktarlara dayanacak. Tüm bunların haricinde ise olası MTV zammı ÜFE artışına göre değil, hükümetin yeni yürürlüğe sokmaya çalıştığı torba yasa tasarısına göre belirleneceği düşünülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni vergi zamları ve ceza zamlarının bize etkisi sizce ne olacak?