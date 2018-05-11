Trafik Çilesinden Bıkanlara: Xiaomi Mi Electric Scooter

Xiaomi'nin trafik derdine çözüm bulan elektrikli scooter'ını inceledik. Uygun fiyatı ve yüksek performansıyla dikkat çeken scooter, dev şirketlerin de ilgisini çekiyor.

Teknoloji gelişiyor, teknoloji geliştikçe her zaman kullandığımız bazı araçlar da farklılaşıyor. Xiaomi Mi Electric Scooter da bunlardan biri. Gayet sıradan bir scooter gibi görünmesine rağmen üstün özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi Mi Electric Scooter, trafik çilesinden kurtulmak için mantıklı bir seçim olabilir. Dünya çapında birçok scooter paylaşım hizmeti tarafından tercih edilen Xiaomi Mi Electric Scooter, fiyatına oranla çok iyi bir performans sunuyor.

Çevik ve Hızlı

Xiaomi'nin ürettiği bu scooter, sadece 500 dolarlık fiyatıyla Bird ve Spin gibi scooter paylaşım hizmetlerinin gözbebeği haline gelmiş durumda. 30 km menzil ve saatte 25 km hız sunan scooter, en yüksek hızda kullanıldığında yaklaşık 1 saat gibi bir pil ömrü sunuyor. Tabii ki uzun yolculuklar için uygun olmayan bu scooter, günlük işler için tasarlanmış.

%14 seviyesine kadar eğimli yollarda hiçbir sıkıntı yaşamayan scooter'ın, eğimli yollarda kullanıldığında pil ömrünün de kısaldığını belirtmekte fayda var. Normal kullanıma ek olarak "güç tasarruf modu" da barındıran scooter, performansı kısarak daha uzun yol gitmenize yardımcı oluyor. Yaklaşık 5 saatte tam doldurulan batarya, bu mod sayesinde biraz daha uzun kullanılabiliyor.

Klasik scooter'larda bulunan kornanın birebir aynısını barındıran Xiaomi Mi Electric Scooter, bu konuda elektriğe ihtiyaç duymuyor. Ayrıca scooter, şarjı bittiğinde klasik bir scooter olarak da kullanılabiliyor.

Şık ve Sağlam

İnce bir alüminyum kasaya sahip olmasına rağmen Xiaomi Mi Electric Scooter, oldukça sağlam olduğu hissiyatını uyandırmayı başarıyor. Oldukça başarılı olan el freni sayesinde tereddüt yaşatmayan scooter, frene bastığınızda iki tekerleğe de etki etme gücüne sahip. 8.5 inçlik lastikleri sayesinde yoldaki pürüzlere karşı başarılı bir performans sergileyen Xiaomi Mi Electric Scooter, 12 kg'lık yapısıyla biraz ağır. Aynı zamanda scooter, telefonunuza yüklediğiniz uygulama sayesinde kilitlenebiliyor.

Eğlenceli

Xiaomi Mi Electric Scooter kullanırken, eğlenceli vakit geçirmeniz de olası. Tüm bakışların üzerinde olmasını isteyenlerdenseniz, bu scooter tam size göre. Çocukluğunuzun nostaljisi ve geleceğin teknolojisini aynı anda yaşayarak, ilginç duygular içerisine gireceğiniz bu scooter; hayatınızı kolaylaştırırken sizi eğlendirecek.

Çok uzun bir kullanım şansı sunmasa da Xiaomi Mi Electric Scooter, günlük olarak işe-okula gitmek için biçilmiş kaftan. Uygun fiyatı ve sunduğu özellikleriyle dev şirketlerin bile dikkatini çeken scooter ülkemizde satılmıyor, ancak çok beğendiyseniz ve almak istiyorsanız yurtdışından temin edebilirsiniz.