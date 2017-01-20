Trafik Dairesi: Ölümlü Kazada Tesla'nın Suçu Yok!

Otonom araçlar yaygınlaşıyor ve geleceğin otomobilleri yollarda yerini almaya başlıyor. Ancak, ölümle son bulan kaza otonom araçların yeterliliği hakkında büyük tartışma yarattı.

Amerikalı otomobil güvenlik denetleyicileri otomatik pilot sistemini kullanılan Model S'nin bir kamyonla çarpıştığı kaza hakkındaki raporunu sundu. Amerika Ulusal Trafik Güvenliği Enstitüsü, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada Tesla'nın suçu olmadığına kanaat getirdi.

Tesla Kurucusu Elon Musk, Twitter hesabında, Ulusal Trafik Güvenliği İdaresinin kararını övdü.

ABD'li Ulaştırma Bakanı Anthony Foxx gazetecilere verdiği demeçte, "sürücülerin bir aracın kontrolünü sürdürme yükümlülüğünü unutmamaları gerektiğini" vurguladı. Bununla birlikte; Foxx, otomobil üreticilerin yarı otonom mimariyi daha net açıklamaları gerektiğini de savundu.

Foxx, "Otomotiv sektörü, teknolojinin neyi yaptığı ve neyin yapmadığı konusunda net olmalı." ifadelerini kullandı.

Brown'un ailesi avukatı Jack Landskroner, "Herhangi bir karardan önce, kazayı araştıran devlet kurumlarından gelen tüm bilgileri değerlendirmeyi planladıklarını" ifade etti.

Michigan Demokrat ABD Senatörü Gary Peters ise konuya eleştirisel bakıyor: "Büyük şirketlere yenilik yapma özgürlüğü sağlanması önemli ama şirketlerin, hazır olmayan teknolojileri yola çıkarmalarına da izin veriliyor. Bu büyük bir sorun."

Uzman hukukçular, söz konusu kararın, "sürücü yardım sistemlerinin kazayı önleme konusunda başarısız olduğu durumlarda otomobil üreticilerinin sorumluluk taleplerinden kaçacağı anlamına gelmediğini" açıkça belirtiyor.

Söz konusu kaza, Florida, Williston yakınlarındaki gerçekleşti. Brown, bir kamyonla çarpışmadan hemen önce Model S'yi otomatik pilot modunda çalıştırıyordu. Kamyonun römorku kontrolden çıktı ve Brown'ın ölümüne neden oldu.

Otomatik pilot modunda gerçekleşen ve ölümle sonuçlanan ilk kaza, otonom araçların, en azından kısa vadede insan faktörünün yerini alamayacağı savını güçlendiriyor.

NHTSA (Trafik Güvenliği Dairesi) raporunda, Brown'ın aracın uyarılarına rağmen fren yapmadığını ve son eyleminin, cruise kontrol donanımını saatte 74 kilometre hıza ayarlamak olduğunu vurguluyor.

Daire, Brown'ın "Frenleme veya direksiyon hamlesi" yapmadığını açıklıyor. Dairenin raporuna göre, Brown'ın kazadan kaçınmak için 7 saniyesi vardı ve merhum, hiçbir eylem gerçekleştirmeye gerek görmedi. Ayrıca, Tesla Model-S otomatik frenleme yaparak, kazanın şiddetinin yüzde 40 seviyesinde azaltmış.