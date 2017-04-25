Trafik Kazasını Kışkırtıcı Dille Paylaşan Kişi Tutuklandı

Pamukkale'de yaşanan bir kazayı sosyal medyada 'kışkırtıcı' bir dil kullanarak paylaşan bir kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Son yıllarda artan sosyal medya kullanımıyla birlikte insanların kendilerini ifade etmek için sosyal ağları kullandığını görüyoruz. Haliyle sosyal medyadaki davranışlar şahıslar tarafından gerçekleştirildiği için yasalar önünde de sosyal medya ya da günlük hayat fark etmeksizin davranışlar değerlendiriliyor ve olumsuz, yapılmaması gereken davranışlar cezasız bırakılmıyor.

AA'dan Mustafa Dermencioğlu'nun haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde B.T. isimli bir şahıs, minibüsün Suriyeli çocuğa çarpmasıyla meydana gelen kazadan ve kaza sonrasında Suriyeli çocuğun ailesiyle şoför arasında çıkan kavgadan bir sosyal ağda 'kışkırtıcı' bir dille paylaştı.

B.T. isimli 23 yaşındaki şahıs bu paylaşımı üzerine emniyete çağırılarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemeye çıkarılarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçuyla tutuklandı.