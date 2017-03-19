Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulaması: Ücretler %40’a Yakın Oranda Düşecek

Zorunlu trafik sigortasında başlayacak yeni tavan fiyat uygulamasıyla birlikte trafik sigortasında fiyatların %40’a varan oranlarda düşmesi bekleniyor.

Trafikte yaşanacak talihsiz durumlarda hem can hem de mal kaybını güvence altına almak için trafik sigortası önem taşıyor. Haliyle bu kadar bir sigorta zorunlu da olunca sigorta şirketleri “ne kopartırsam kâr” mantığıyla fiyatları olması gerekenden yüksek tutabiliyor.

Bu durumun farkına varan devlet yetkilileri daha önce benzeri bir durumun önüne geçmek için çeşitli adımlar atmıştı ancak bu kez yeni düzenlemeyle birlikte bu konuda belki de en önemli hamle yapılacak.

Yeni yapılacak düzenlemede trafik sigortası ücretlendirmeleri için tavan fiyat getirilecek. Her kategori için devlet belli bir tavan fiyat belirleyecek ve böylelikle sigorta şirketleri tavan fiyatın üstüne çıkamayacak.

Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen bu uygulamayla birlikte vatandaşın sigorta yenilemede %30, sıfırdan sigorta yaparken ise %40’a yakın bir miktar kârlı çıkacağı düşünülüyor.