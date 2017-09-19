Trafik Sorununu Sona Erdirecek 4 Fütüristik Çözüm!

Dünya nüfusu her geçen dakika artmaya devam ediyor. Nüfus artışıyla birlikte eğitim, sağlık, barınma gibi problemlerin yanı sıra şehirlerde yaşanan dev bir problem daha var: Trafik.

Otomobil teknolojisi her gün gelişiyor fakat onun gelişmesiyle trafik de aynı derece de artıyor. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde trafik sorunu tamamen ortadan kalkmasa da farklı bir boyut kazanacak gibi duruyor. Kısa vadede sıkışmış trafiğe gelecek ilk çözüm ‘uçan’ taksiler olacak. Uber, uçan taksiler projesi ile BAE, Dallas, Texas ve Dubai’de 2020 yılına kadar bir ulaşım ağı kurmayı hedefliyor. Bir Alman girişimi olan Volocopter da yine Dubai şehir yetkilileri ile, uçan taksilerden oluşan bir sistem için çalışma yürütüyor.

Google'ın kurucularından Larry Page de uçan araçlar konusunda hayalleri olan bir başka kişi. Page tarafından finanse edilen Kitty Hawk projesi, insanların suyun üzerinde uçarak seyahat edebilmesini sağlıyor. Page’nin söylediğine göre bu araçları kullanmak için bir lisans gerekmeyecek. Çünkü içine giren bir kişinin kullanmayı öğrenmesi 1 dakika kadar sürecek. Bu yılın sonlarına doğru Kitty Hawk projesine ait ticari bir ürünün ortaya çıkması bekleniyor.

Eğer uçan arabaları gerçekçi bulmuyor ya da çözüm olmayacağını düşünüyorsanız bu konuda farklı çözümler de var. Elon Musk’ın kurduğu Boring Company, araçların metroya benzer yapılar ile yeraltı tünellerinden gitmesini öneriyor. Aşağıdaki videodan projenin çalışma prensibine bakabilirsiniz. İşe yarayıp yaramayacağını öğrenmemiz uzun zaman almayacaktır, çünkü Boring Company, Amerika’da ilk tüneli kazmaya başladı bile.

Şehirler ya da ülkeler arası taşımacılık için ise Hyperloop projesi de fütüristik fakat işe yarar duruyor. Hızlı tren benzeri sistem, şehir içi metro ile şehirlerarası hızlı trenin bir birleşimi diyebiliriz. Her ne kadar yapılması şu an için imkansız gibi görünse de Hyperloop'un Elon Musk'ın tünellerinden daha faydalı olacağını söyleyebiliriz.

Bundan 40-50 yıl önce yaşayan insanlar, günümüzde Jetgiller benzeri araçlar kullanacağımızı hayal ediyorlardı. Fakat gelin görün ki bugün, basit bir şehir için ulaşımı için bile saatlerimizi yollarda geçirmek zorunda kalıyoruz. Çözüm belki uçan arabalar olacak belki de köstebek gibi yer altından gideceğiz. Fakat gerçek şu ki, büyük resimde tüm otomobil üreticileri şu an elektrikli araçlara odaklanmış durumdalar. Bu nedenle 20-30 yıllık bir süreçte bildiğimiz trafiğin azalması çok mümkün görünmüyor.