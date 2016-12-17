Trafikte Delirdiğini Söyleyen Tesla CEO'su Elon Musk Tünel Kazma İşine Girebilir

Trafiğin kendisini delirttiğini söyleyen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'da tünel kazmak için bir şirket duracağını yazdı. Bu durum şaka gibi görünse de Musk ciddi olabilir.

Son günlerde Mars'ta kolonileşme planlarını anlatması ve yakın tarihte Donald Trump'ın danışmanı olmasıyla sıkça gündemde gördüğümüz Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, artık bıktığı trafik nedenyile Twitter üzerinden bir tünel açma makinesi şirket kuracağı şakasıyla sitem etti ancak biraz sonra bu olayın sadece şakadan ibaret olmayacağı anlaşıldı.

Attığı ilk tweette "Trafik beni deli ediyor. Bir tünel açma makinesi yapıp sadece tünel kazacağım." diyen Musk, bunun bir sondaj şirketi olabileceğini söyledi. Ardından sözlerine "Aslında bunu yapacağım" diyerek devam etti. Musk'ın bu tweetleri üzerine trafiğe sitem mi ettiği yoksa gerçekten böyle bir şey mi yapacağı gündeme gelirken birçok site kısa süre içinde Musk'ın bu sözlerini gündeme taşıdı.

Musk gerçekten bunu yapabilir

Başta trafikten delirdiği için Musk'ın bir sondaj şirketi kurması şakadan ibaret gelse de Elon Musk, dünyanın ve evrenin insanlar için güzel bir yer olması çalışıyor. Tesla otomobilleriyle çevre sorunlarını çözen Musk, SpaceX ile de uzay adına önemli işler yürütüyor ve bir anlamda insanlara daha sağlıklı bir dünya sunuyor. Trafiğin de Musk gibi milyonlarca kişinin başına bela olduğunu düşünürsek Musk, gerçekten de tünel kazarak trafiği azaltacak yollar yapabilir.