Trafikte geçirdiğiniz her anı kaydeden ve gerektiğinde kanıt olarak göstermenizi sağlayan uygun fiyatlı Xiaomi Yi Car Smart Dash araç içi kamerayı inceledik.

Son yıllarda trafiğe giren araç sayısının da fazlalaşmasıyla yaşanan kazaların sayısı da arttı. Her an her yerde suçlu veya suçsuz olsanız dahi kaza yapma ihtimaliniz bulunuyor. Bu tarz kazaları elbette görmek istemiyoruz, ancak gördüğümüz kazalarda da can kaybı yaşanmaması en büyük temennimiz oluyor. Yine de maddi zararla sonuçlanan kazalar olsa dahi, o anlık öfkeyle yaşanan kavga, ortaya çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Bu tarz konularda kimin haklı kimin haksız olduğunu anlamanın en iyi yolu olarak araç içi kameraları görmeye başladık. Arabada olduğunuz süre boyunca sürekli video kaydı yapan bu kameralar, bu tarz kaza anlarında emniyet güçlerine kimin haklı kimin haksız olduğunu göstermek için birebir oluyor. Bugün sizlere, arabanıza takabileceğiniz ve akıllı telefonlarınız üzerinden düzenli olarak kontrol edebileceğiniz bir araç kamerası tanıtacağız.

Xiaomi’nin ürettiği ve daha çok fiyat-performans olarak karşımıza çıkan Xiaomi Yi Car Smart Dash, arabanızı sürerken adeta 3. gözünüz olacak. Xiaomi, bu noktada müşterilerine yine beklentinin fazlasını sunuyor. Xiaomi Yi Car Smart Dash, kaza anında kanıt olarak gösterilen videolar dışında, sahip olduğu ADAS ve FSS sistemleri sayesinde şerit ve takip mesafesinde sizi düzenli olarak uyarabilir.

2K’da 30 fps, Full HD’de ise 60 fps çekim yapabilen kamera, WiFi aracılığıyla mobil uygulama veya bilgisayarınızla bu videolara ulaşmanıza olanak tanır.

Gece Sürüşleri İçin Uygun

f/1.8 diyafram aralığına sahip Xiaomi Yi Car, bu sayede gece karanlığında da kaliteli kayıt yapmaya devam edebilir. İngilizce dil desteğine sahip cihazın teknik özellikleri şu şekilde:

Xiaomi Yi Car Smart Dash Teknik Özellikleri

2.7 inç 426 x 240 piksel LCD ekran

Yi A52 yonga seti

ADAS, LDWS ve FSS güvenlik donanımı

Güvenlik özellikleri sayesinde şerit ve takip mesafesi kontrolü

64GB microSD kart desteği

2K'da 30 fps, Full HD'de 60fps kayıt desteği

f/1.8 diyafram aralığına sahip lens

165 derecelik geniş çekim açısı

MP4 formatında kayıt

USB 2.0 bağlantı

240mAh batarya

WiFi desteği (802.11 a/b/g/n)

G sensörü sayesinde sarsıntı engelleme

Android ve iOS desteği

Eğer aracınız için bir kamera alıp, trafiğe daha emin bir şekilde çıkmak istiyorsanız, Xiaomi’nin uygun fiyatlı Yi Car Smart Dash kamerasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aracınız için farklı aksesuarlara bakmak istiyorsanız da, buraya tıklayıp Teknostore’un araç içi teknoloji ürünlerine göz atabilirsiniz.