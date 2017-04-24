Trafikten Sıkılanlara Müjde: Uçan Araba Nihayet Geliyor!

Son birkaç yıldır hakkında önemli adımlar atılan ve hatta Boeing'in bile yarışa dahil olduğu "uçan araba" mimarisinin ilk gerçek örneği, yıl sonunda satışa sunuluyor.

Alphabet CEO'su Larry Page'nin desteğiyle geliştirilen uçan araba Kitty Hawk Flyer resmileşti ve ilk aracın yıl sonuna satışa sunulacağı açıklandı. Google'ın otonom araç projesinde büyük rol oynayan Kitty Hawk Başkanı Sebastian Thrun, bir tweet ile dedikoduları doğruladı ve web sitelerindeki bir videoyu işaret etti.

Aracı test eden Cimeron Morrissey, inceleme yazısında nihai versiyonun pratik görünmeyen prototipten çok farklı olacağını vurguluyor. Morrissey aracı "Luke Skywalker'ın yedek parçalarından üretilmiş gibi gözüküyor" ibaresiyle tanımlıyor. Araç yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve Morrissey'e göre, yaklaşık 45 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

Prototip, arabadan ziyade jet ski'ye benziyor. Ancak daha önce de vurguladığımız gibi piyasaya sürülecek araç, daha farklı gözükecek. Dikey olarak havalanabiliyor ve bu çok önemli bir nokta. Geçmişte “uçan araba” olarak nitelendirilen pek çok otomobil, aslında kalkış için kilometrelerce boş alana ihtiyaç duyan aşırı masraflı ve küçük uçaklardı. Kitty Hawk Flyer, yüzde 100 elektrikli 8 rotor ünitesinden güç alıyor.

Kitty Hawk resmi sitesine göre araç yüzde yüz güvenli ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ilgili kurumlardan da izin alınmış durumda. Flyer'ı kullanmak için pilot ehliyeti şartı koşulmuyor ve açık alanlarda uçuşa izin veriliyor. Prototipin jet ski'yi andırmasının nedeni olarak ise “su üstünde uçacak” şekilde tasarlanması gösteriliyor. Nihai model, karadan da havalanabilecek. Yılın sonunda satışa çıkacak aracın fiyatı ise henüz açıklanmadı.