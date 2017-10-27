"Partnerinizin Osuruğunu Koklamak Sağlıklıdır!"

Bazı bilimsel araştırmaların yapılma amaçlarını ya da sonuçlarının ne işe yarayacağını düşünüyoruz. Yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre partnerinizin osuruğu, sağlığınıza faydalı.

Nasıl anlatsak, hangi sözle konuya girsek bilemiyoruz ama böylesine spontane gelişen şeylerin genellikle sağlığa zararlı olduğu düşünülür. En azından uygunsuz bir durum olduğu algısından dolayı çekinceler yaşanabilir. Evet efendim, gaz çıkartmaktan, pırtlatmaktan ya da en çok bilinen ismiyle osurmaktan bahsediyoruz. Hem de olabilecek en trajik şekilde, partnerinizin yanında osurmaktan.

Elbette eşinizin ya da sevgilinizin yanında gaz çıkartmaktan çekinmiyor ve eğleniyor da olabilirsiniz. Durum ne olursa olsun Exeter Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bulgusu kulağınıza garip gelecek: Partnerinizin osuruğunu solumak sağlıklıdır.

Araştırmacılardan Dr. Mark Wood, "Her ne kadar hidrojen sülfür, çürümüş yumurta gibi keskin, kötü kokulu bir gaz çıkışı olarak bilinse de osuruk, doğal olarak vücutta üretilir. Hatta bazı durumlarda bir sağlık kahramanı olabilir ve gelecekte bir dizi hastalığı tedavisi için bile kullanılabilir” açıklamasında bulundu.

Peki bu sonuca nasıl ulaşıldı?

Hidrojen sülfür gazı bazı gaz çıkışlarının oldukça kötü kokmalarından sorumlu olan gazdır. Fakat bu gaz son zamanlarda sağlığa faydalarıyla gündeme geliyor. Araştırmacılar, mikroskobik boyuttaki gaz partiküllerinin aslında kanser, kalp krizi ve felç gibi çeşitli hastalıkların riskini azalttığını tespit ettiler. Ayrıca yaşlılık dönemlerinde, hücrelerin enerji üretiminden sorumlu olan mitokondri organelinin korunmasına da yardımcı oluyor.

Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Matt Whiteman, "Hücreler hastalığa maruz kaldıklarında, hidrojen sülfür üretmek için enzim kullanıyorlar. Bu, mitokondrinin güçlenmesini ve hücrelerin yaşamasını sağlıyor; eğer böyle olmazsa, hücreler ölüyorlar ve hayatta kalma yeteneklerini kaybediyorlar” açıklamasıyla konuyu aydınlattı.

Vücutta doğru miktarda hidrojen sülfatı tutup üretimini desteklemek amacıyla araştırmacılar, AP39 olarak bilinen bir bileşik oluşturdular. Bu bileşik hücrelerin mitokondrilerine yavaş yavaş ve uygun miktarlarda hidrojen sülfat veriyor. Eğer AP39 projesi geliştirilirse, yaşlılıkla ilgili birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli bir keşif yapılmış olacak.

Eşinize ya da sevgilinize böyle bir durumda ve bu haberi okuyunca teşekkür etmeniz gerekebilir. Bilim böyle söylüyor diye sürekli yapacak değilsiniz ya, en azından öyle umut ediyoruz. :)