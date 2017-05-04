WhatsApp Hikayeler, Snapchat'in Kullanıcı Sayısını Geçti!

Facebook elinde bulundurduğu büyük kitle sayesinde Snapchat'i yavaş yavaş yok etmeye devam ediyor. WhatsApp'in hikayeler özelliği tartışmalara sebep olsa da Snapchat'in kullanıcı sayısını aşmış durumda.

Facebook'un yaklaşık 2 aydır süren Snapchat’i bitirmeye yönelik çalışmaları kullanıcılar tarafından beğenilmese de WhatsApp durumlarının yerine gelen ve alınan tepkiler sonucunda hem Snap atma hem de durum yazma özelliği birlikte kullanıma açılmıştı. Gelinen son noktada ise WhatsApp’ın Hikayeler özelliğinin aktif kullanıcı sayısı Snapchat’in toplam kullanıcı sayısını geçmiş durumda.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı bir açıklamada, WhatsApp'ın şu anda 1.2 milyar aylık kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu. Elbette dünya nüfusunun 7’de birinden fazla insanın kullandığı bir uygulama olunca beğenilmeyen özellikler de rakiplere oranla daha fazla kullanılabiliyor. Nitekim Facebook uygulamasına gelen Hikayeler'in 1.9 milyar kullanıcıya rağmen neredeyse hiç kullanılmaması konusunda Zuckerberg’in yaptığı bir açıklama yok.

Instagram Hikayeleri ise şirketin en beğenilen özentilik versiyonu olarak geçen ay 200 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. WhatsApp'ın benzer özelliği ise 175 milyon aylık kullanıcıya ulaştı. Kısaca an itibariyle Facebook Snapchat’i 2 koldan köşeye sıkıştırmış durumda. Zira sadece sarı renginin kendine has özellik olduğu Snapchat’in kullanıcı sayısı 161 milyonda kalıyor.

Özellikle Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamaları, genel olarak Snapchat'tan daha büyük ağlara sahip. Şirket, her ne kadar beğenilmese de elinde tuttuğu iddialı kitle sayesinde Snapchat’i daha çok ezecek gibi gözüküyor.