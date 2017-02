Transformers: The Last Knight'ın Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Transformers serisinin son halkası Transformers 5: The Last Knight'in yeni fragmanı Super Bowl organizasyonunda yayınlandı. Muazzam bütçesi ve daha da muazzam oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın fragmanında, spekülasyon yaratacak bir olaylar zinciri ile karşı karşı karşıya kalıyoruz.

Transformers serisi ilk filmi hariç, film otoritelerinin eleştirilerinin odak noktası olmuştur. Ancak bu eleştiriler, hiçbir şekilde izleyiciyi etkilemedi (bunun için memnunuz) ve dört film, 3.8 milyar dolar civarında gişe hasılatına imza attı. Şimdiden altıncı film projesi onaylandı ve araya bir de sempatik Autobot Bumblebee spin-off'u girecek. Bir inanılmaz haber de G.I Joe ile ortak bir evrende geçecek Transformers filminin, 17 Ocak'ta yönetmen D.J Caruso tarafından kaleme alınmaya başlanmış olması.

Transformers: The Last Knight'ın yeni fragmanı, Amerika'nın en büyük spor organizasyonu Super Bowl'da yayınlandı.

Dedikodular doğru gibi; asil, onurlu ve iyi baş karakter Optimus Prime, ciddi bir kimlik bunalımı yaşıyor. Mor renge bürünen gözlerin anlamı, çizgi-roman okuyucuları ve animasyon serisi izleyicileri için açık: Unicron. Unicron, Transformers evreninin karanlık yaratıcısı unvanını taşıyor ve zamanın başından beri, kardeşi Primus ile rekabet içerisinde. Optimus Prime'ın oğlu gördüğü Bumblebee ve onu koruyan Cade Yeager gibi karakterle savaşması, bize fazlasıyla Unicron etkisi gibi geliyor.

Şimdi filmin finansal yönüne bir göz atalım. Transformers: The Last Knight, 260 milyon dolarlık yapım bütçesi ile serinin en pahalı filmi ünvanını taşıyacak. Kadro iyice zenginleşmiş: Oscar ödüllü oyuncu Anthnoy Hopkins kadroya katılırken, üçlemede bulunup son filmde yer almayan bol ödüllü, popüler oyuncular Josh Duhamel, Tyrese Gibson ve "Night Of"ta ününe ün katan John Turturro kadroya geri dönmüş. Elbette Oscar adayı oyuncu Marc Wahlberg de Age of Extinction'daki Cade Yeager rolünü tekrar üstleniyor. Nickelodeon dizilerinin gelecek vadeden yeteneği Isabela Moner da zengin kadronun üyelerinden biri.

Transformers: The Last Knight, 23 Haziran 2017'de tüm dünyada gösterime girecek.