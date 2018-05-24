Transformers 7'nin 2019'da Beklenen Çıkışı İptal Edildi

Paramount, Transformers serisinin yedinci filmini daha önce 2019 yılı için duyurmuştu. Maalesef yapımcı şirket, filmi takviminden sildi.

Daha önce gelen bilgilere göre çıkış tarihi 28 Temmuz 2019 olarak listelenen Transformers 7'nin gelecek sene vizyona girmeyeceği kesinleşti. Paramount, bunun yerine yine aynı tarihte Tiffany Haddish tarafından çekilen komedi filmi Limited Partners'ı vizyona sokacak.

Vizyona giren ilk 5 Transformers filminin toplamda 4.4 milyar dolarlık bir hasılat yaptığını ve son filmi olan Transformers: The Last Knight'ın da 605 milyon dolarlık bir hasılatla gişeyi kapattığını biliyoruz. Bu bağlamda elbette Paramount, Transformers serisinden vazgeçecek değil.

Bu gelen kötü haberle birlikte Transformers severleri sevindirecek bir gelişme mevcut: Michael Bay'in yönetmenliğinde çekilen ve Bumblebee'nin geçmişini anlatacak olan yan filmin çıkış tarihinde herhangi bir sapma olmayacak. Film, planlandığı gibi 21 Aralık 2018'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük bir sürpriz olmazsa da serinin yedinci filmini 2020'nin başlarında göreceğiz.