Transformers Film Serisi Baştan Çekilecek

Son zamanlarda istenen gişe seviyesine ulaşamayan Transformers serisi, tekrar çekilecek.

İlk olarak 2007 yılında başlayan Transformers serisi, 2017 yılında çıkan "The Last Knight" filminin yeterli ilgiyi görmemesinin ardından tekrar çekilmeye karar verildi. Eski filmleri günümüze uyarlayarak bizlere tekrar sunacak olan yapımcılar, bu yöntemle filmlerinde hem teknolojik gelişmelerden faydalanıyorlar, hem de serilerini tekrardan eski günlerine kavuşturma imkanına sahip oluyorlar.

Transformers World'ün raporlarına göre Hasbro, 2018 Toy Fair'de serinin sıfırlanacağını duyurdu. Ayrıca firma yetkililerine göre bu yılın sonunda çıkacak olan Bumblebee'nin solo filmiyle ilgili çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Yıl sonunda vizyona girecek olan filmden sonra seriyi sıfırlayacak olan şirket, Paramount ile yaptığı yeni anlaşma doğrultusunda kontrolü kendi elinde tutacak.

Yakın geçmişte, 4 yeni Transformers filminin yolda olduğunu duyuran Hasbro, Transformers'ın sonraki 10 yılını da planlamak için bir ekip oluşturmuştu. Ardından Paramount'tan gelen haber, 2019'da Transformers 6 adında bir filmin yayınlanmayacağı doğrultusundaydı. Şimdi ise işler tamamen değişmiş gibi görünüyor.

Dünya çapında 605 milyon dolarlık gişe yapan "The Last Knight" filmi, 2014 yılında çıkan "The Age of Extinction" filmine göre çok daha az kazandırdı. Şirket, "The Age of Extinction" adlı film sayesinde, 1 milyar doların üzerinde kazanç sağlamıştı. 21 Aralık 2018 tarihinde vizyona girecek olan Bumblebee filminde, Hailee Steinfeld ve John Cena gibi ünlü isimler de yer alacak. Kubo And The Two Strings filminin yapımcısı Travis Knight tarafından yönetilecek olan filmin ise henüz fragmanı yayınlanmadı.