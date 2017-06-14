Transformers'ın Spinoff Filminde Bumblebee Yer Alacak!

Transformers'ın birçok devam filmi olacak ve içlerinde spinoff filmleri de yer alacak. Spinoff filmlerinden birinde ise Bumblebee olacak ve olaylar 1980'lerde gerçekleşecek.

Eğer başlığı doğru okuduğunuzdan emin değilseniz, belirtelim. Doğru okuyorsunuz! Transformer, serisini uzun süre daha devam ettirecek gibi ve bu devam filmlerini de spinoff filmleriyle destekleyecek. Gelecek filmler ile ilgi olarak, Transformers'ın fan sitesi Transformer World 2005 sayesinde şimdi şu bilgilere sahibiz:

Christina Hodson tarafından tasarlanan ve yazılmış Bumblebee spinoffunun, 2018'de yayınlanması düşünülüyor. 1980'li yıllarda geçecek filmde, Bumblebee yine 'sarı yıldız' olarak yer alacak ve radyo yayınlarından kestiği konuşmalar ile konuşabilecek. Ayrıca listede başka bir spinoff daha var. Diğer bir spinoffta ise binlerce yıl önce Antik Roma'da geçecek. Hikayede, Transformers'ın ana gezegeni Cybertron da yer alacak.

Bumblebee spinoff setini, Hailee Steinfeld'e yıldızlık yapacak şekilde ayarlamak, çizgi romanların ilk ortaya çıktığından bu zamana kadarki filmlerine dahil etmek için akıllı bir yol gibi görünüyor. Aslında 1980'li yıllarda geçecek olan bu filme pek fazla ilgi yokmuş gibi duruyor. 1980'ler, teknolojik olayların çok fazla işlendiği filmlerde, tercih edilen bir zaman dilimi değil. Bu tarz filmlerde, genellikle gelecek veya şimdiki zamanlar kullanılıyordu.

Her türlü serin zırh ve kavgaya sahip olunan zaman dilimlerinden bahsetmişken, Transformers'ın böylesi bir Antik zamanı neden kullandığı konusunda bir açıklama yok. Geçmiş filmlerinde daima uzay ile alakalı göndermeler vardı ve bilhassa robotlar uzaydan geliyordu. Akla gelen ilk fikir ise pazarlama yöntemi. Transformers'ın en son filminde işlediği robot gladyatörlerden sonra Antik Roma ve 1980'ler, mantıklı gelmiş olmalı.