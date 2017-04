Transformers: The Last Knight'ın Nihai Fragmanı Yayınlandı!

Gişe rekortmeni beyaz perde serisi Transformers'ın beşinci filmiyle ilgili üçüncü ve son fragman yayınlandı.

Michael Bay'in yönetmenliğini üstlendiği Transformers serisi, Oscar adayı ilk film ve nispeten üçüncü film dışında eleştirmenlerce yerden yere vuruldu. Ne var ki Transformers serisinin hayranları, eleştirmenleri hiç de ciddiye almadı ve dört film yaklaşık dört milyar dolar gişe hasılatı elde etti.

İki ay içerisinde üçüncü kez fragmanı yayınlanan Transformers Last Knight, tüm ilgileri üstüne topluyor. Özellikle Akademi Ödüllü oyuncu Anthony Hopkins'in katılımıyla filmin sihri doruğa çıkıyor. Fragmanda Optimus Prime'ın gerek can yoldaşı Bumblebee, gerekse can düşmanının yeniden doğan hali Galvatron ile savaşı dikkat çekiyor. Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro ve Isabela Moner yapımın diğer dikkat çeken yıldızları. Bir ayrıntı daha mevcut: Yapım, Micheal Bay'in yapımcılık ve yönetmenlik görevlerini üstlendiği son Transformers filmi olacak. Elbette Bay'in çekilmesi seriyi sona erdirmeyecek, aksine yapımcı stüdyo şimdiden üç film için onay aldı bile. 230 milyon dolarlık bütçeye sahip The Last Knight, 23 Haziran 2017'de tüm dünyada gösterime girecek.