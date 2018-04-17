Transitions Kontak Lensler Gözlüklerin Yerini Alabilir

Transitions lensler doğaları gereği kötü bir şöhrete sahip olsalar da, Transitions Akıllı Işık Teknolojileri ile birleştirilmiş Acuvue Oasys kontakt lensler, nefretini en ateşli şekilde gösterenlerin dahi içini ısıtabilir.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, geçtiğimiz hafta Transitions lenslere yönelik olarak onay açıklamasında bulundu. Açıklamada, "parlak ışığa maruz kaldığında merceği kendiliğinden koyulaştıran bir katkı maddesini birleştiren ilk kontakt lens" tanımlaması kullanıldı.

Mercekleri yapan Johnson & Johnson Vision'dan yapılan açıklamada, Transitions teknolojisini Acuvue lenslerle harmanlama kararının, "tüketicinin yaşam tarzı ihtiyaçları ile ilgili derin araştırmalardan doğmuş olduğu ve geleceğimize uygun olduğu" belirtildi. Bunun yanı sıra sizin de bildiğiniz gibi Ulusal Göz Enstitüsü, güneşin güçlü UV ışınlarına maruz kalmanın neden olduğu katarakt, maküler dejenerasyon ve diğer göz problemlerinin önlenmesi için güneş gözlüğü takılmasına yönelik açıklamalarda bulunuyor. Zira yoğun güneş altında kalındığında insanlar ciltlerini korumak için cilt koruyucu kremler kullanırken gözlerini korurken de gözlük takması gayet normal bir durum. Tabi otogarlarda satılan gözlükleri tavsiye etmediğimizi de belirtelim.

Bununla birlikte güneş gözlükleri bir sağlık aracı olmaktan ziyade moda endüstrisinin bir parçası haline de geldi. Başka bir deyişle birçok cam rengi seçeneğiyle karşımıza çıkan gözlükler, sağlıktan ziyade kullanıcıların görünüşünü daha çok etkilemektedir. Elbette kontak lenslerin bizi nasıl göstereceği konusunda şu an için sağlam bir tez sunmanın mümkünü bulunmuyor. Yine de Transitions kontakt lensleri test etmemiz için yaklaşık bir yılımız bulunuyor. Per Johnson & Johnson Vision, yeni lensleri 2019'un başlarına kadar piyasaya çıkarmayacak.