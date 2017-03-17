Çocuklarda Travmatik Beyin Hasarının Tedavisi Bulundu!

Çocukluk döneminde, çeşitli nedenlerle beynine ağır darbeler alan çocuklarda yaşanan beyin hasarı, erken tedavide çözümlenebilir. Hayat boyu sürebilen rahatsızlıkların önüne geçmek için duyarlı olmak gerekiyor.

Tek bir bisiklet kazası ile çocukların hayatı mahvolabiliyor. Bu durum çok üzücü bir durum olsa dahi, her zaman hassas olan beyinlerimizin en hassas olduğu durum çocukluk ve ergenlik evresi olarak gösteriliyor. Normal bir insanda beyin gelişimi, yaklaşık 30 yaşına kadar devam ettiğinden, özellikle çocuklarda yaşanan beyin hasarları geri döndürülemez olabiliyor.

Bu durum ömür boyu sürecek bilişsel bozukluklara neden olabildiğinden bu konuda ebeveynlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Örneğin, çocuğunuz bisiklet kullanacaksa kafasına muhakkak kask takmalı. Bilim insanları, kafasında ciddi yaralanmalara maruz kalan çocukların görsel algılama sorunu oluşabilme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Keck School of Medicine tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, darbe durumunda beynin normal gelişimi kesileceğinden vücudu gelişirken beyni gelişemeyebiliyor. Bilim insanlarının amacı ise, travmatik beyin hasarına maruz kalan çocuklar için gelişmiş bir tedavi bulmak. Çalışmanın temel nedeni, kafanın sarsıntısı ve ilk çarpma nedeniyle fazla hasar ve bozulmayı bularak daha fazla hasar ve bozulmaya izin vermeden kurtarmak olacak.

USC’den bilim insanları bisiklet, kaykay ve scooter’dan düşen 21 çocuk üzerinde beyin taramalarını topladı. Katılımcıların her biri 8-18 yaş aralığında çocuklardı. Aynı yaşta olup herhangi bir sarsıntı geçirmeyen 20 katılımcı da kontrol görevi yaparak bilim insanlarına sağlıklı ve hasarlı beyin karşılaştırması yapmaya olanak tanıdı. Araştırmada baş editörlük yapan Emily Dennis, beyin hemisferinde geciken bilgi geliştiren çocukların beyaz cevher hacmini kademeli olarak kaybettiğini belirtti. Aynı zamanda beyaz maddenin yaygın bölgesi daha dağınık haldeydi.



Çocukların beyni hala olgunlaşma sürecinde olduğu için miyelin bozulması bilgi aktarımını durdurur. Miyelinasyon geç ergenlik dönemine kadar tamamlanmaz, yaklaşık 30 yaşına kadar gelişmeye devam eder.

Buradan yola çıkarak, beyaz cevher tamamen bozulmadan bilim insanları buraya müdahale yaparak çocukların bütün hayatını etkileyecek beyin hastalıklarının önüne geçebilirler.