İngiltere’deki yolcular, bundan sonra demir yolu ulaşımı esnasında ödemelerini parmak iziyle ya da göz tarama sistemiyle yapabilecekler.

İngiltere’deki yerel ve ulusal haber sitelerinin verdikleri bilgilere göre tren istasyonlarındaki kalabalığın önüne geçmek amacıyla yolcular, ödemelerini bundan sonra parmak iziyle ya da iris tarama sistemi yoluyla gerçekleştirecekler.

Merkezi Londra’da yer alan demir yolu işletmeciler grubu Rail Delivery Group’tan yapılan açıklamada, yolculara daha iyi seyahat etmeleri imkanını sağlama konusunda dijital teknolojilerden nasıl faydalanılacağını göstermek adına atılan bu adımın çok önemli olduğu belirtildi.

Bunun dışında Avustralya’nın da geçtiğimiz ay, sınır kapılarına biyometrik kontrol sistemini getireceği belirtilmişti. Avustralya hükümetinin 2020 yılından itibaren yolcuların en az %90’ının pasaport kontrolünden geçmesini sağlayacak bir elektronik sistem üzerinde çalıştığı belirtilmiş, sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte yolcuların yüz, iris ve parmak izi tanıma yoluyla pasaport kontrolünden geçebileceği ifade edilmişti.