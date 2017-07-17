İşe gidip gelirken yaşadığı zaman kaybından bıkan bir kadın, çözümü 21 inçlik iMac'i ile trene binip yolda çalışmakta buldu.

Her gün işe gidip gelmekten şikayetçi olan bir kadın, kendince harika bir çözüm bulmuş. Yanlış anlaşılmasın sorun iş değil; gidip gelirken harcanan zaman. İsimsiz kahramanımız tren yolculuğu sırasında koltuktaki katlanabilir tepsiye 21 inçlik iMac'ini (klavye ve mouse ile birlikte) koymuş ve yoldayken çalışmaya başlamış.

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Kimse onun hikayesini bilmiyor, fakat biliyoruz ki o kendini işine adamış, özgür bir kadın. Kendisi, Londra'ya birinci sınıf bilet aldıktan sonra bu zorlu yolculuğu planladı. Koltuğunda kendi kişisel ofisini kurdu ve etrafında onu rahatsız eden, gözetleyen çalışanlar yoktu. Ufak tefek sorunlar vars da hiç birini umursamıyordu.

Kahramanımız, aslında banliyölerde daha fazla olmasını istediğimiz ve de arzuladığımız her şeyin bir toplamıydı sanki. Bir de sürekli su içiyordu. :)

Gizemli kadını gören kişi ise Teksaslı mütevazı bir teknik danışman olan David Hill'di. Telegraph ile yaptığı röportajda: ''Onu gördüğümde iki kere baktığımda gördüklerime anca inandım. Küçücük bir sehpada 21 inçlik bir masaüstü bilgisayarı görünce şok oldum. Daha küçük bir dizüstü bilgisayarla aynı işleri yapabilecekken neden böyle bir zahmete girdiğini anlamak güç.'' dedi.