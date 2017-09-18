Elektriksiz Bir Binayı Soğutabilen İlginç Buluş!

Petek benzeri bir yapıyla koca koca binaları elektrik kullanmadan soğutmak mümkün. Yapı, Antik Mısır'dan ilham alınarak geliştirildi.

Geleneksel soğutma tekniklerinin sonunu getirecek fakat bunu yaparken birçok insanı görüntüsüyle rahatsız edecek bir buluşla karşınızdayız. Mimarlık firması Ant Studio, Yeni Delhi'nin yüksek nemli ve sıcak iklimi için çevre dostu klimalar yapmak için çalışan firmaların başında geliyor. Elbette soğutma sistemi üretmenin kilit noktası enerji verimliliğinden geçiyor. Peki Ant Studio’nun inşa ettiği ve peteği anıran bu yapının hiç elektrik kullanmadığını söylesek?

Firmanın kurucularından Monish Siripurapu, "Mimari olarak ekolojik ve sanatsal bir çözüm bulmak istedim ve aynı zamanda geleneksel zanaat yöntemlerini de sürece dahil ettim” diyor.

Ekip, topraktan yapılmış silindirik konilerden oluşan bu peteği, buharla soğutma teknikleriyle birleştirdi. Firmaya göre bu sistem, enerji sistemleri kurulumunda sürekli göz ardı edilen elektrik sorununu kökten temizleyerek sektörü değiştirecek.

“Nem çok nem” demek yerine antik iklimlendirmeye geçmek:

Klimalar icat edilmeden yüzyıllar önce sıcak iklimlerde yaşayan insanlar, serin kalmanın bir yolunu bulmak zorundaydılar. Antik Mısır'da evlerin pencerelerine asılan ıslak sazların evin içine esen havayı soğutması buna iyi bir örnek olabilir.

Tüm sıcak coğrafyalarda söz konusu petek yapısı, binaların mimarilerine dahil edilerek doğal havalandırmayı mümkün kılabilir, tüm konilerin günde iki ya da daha çok kez ıslatılması şartıyla. Temel olarak pişmiş topraklardan oluşan ufak koniler, esen sıcak havayı binalara girerken soğutacaktır.

Yapılan deneylerde bu peteğin 50 derecelik bir havayı zahmetsiz bir şekilde 36 dereceye düşürdüğü gözlemlenmiş. Ant Studyo, bu çalışmayı tüm Asya ülkelerine yaymayı planlıyor.