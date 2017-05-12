Artık kameralar ucuzlamış olsalar da devreye aksesuarlar girince fatura bir hayli kabarık oluyor. Ancak tripotu olmayan fotoğraf makinesi sahipleri üzülmemeli, onların daha iyi video ve fotoğraf çekebilmeleri için 6 kamera hilesini sıraladık.

Video ve fotoğraf çekmenin ancak küçük bir azınlığın tekelinde olduğu günler çoktan geride kaldı. Artık küçük bütçelerle, hemen hemen herkes profesyonellerle aynı kalitede fotoğraf ve video çekebilecek teknolojiyi satın alabiliyor. Bu da hem gençleri hem de daha ileri yaşlardaki insanları, video ve fotoğraf sanatına yönelebilmesi konusunda cesaretlendirdi. Artık hemen her yerde bir amatör sanatçıyla karşılaşabiliyoruz. Biz de tripodu olmayan fotoğraf ve video meraklılarına daha stabil fotoğraflar çekebilmeleri için bu 6 kamera hilesini öneriyoruz!

1- Parmak Uçları Eldiven

Daha yumuşak geçişler olan bir video veya fotoğraf mı çekmek istiyorsunuz? Eldiveninizi alın ve parmak kısımlarını kesin. Bir gorilla tripot bulun ve ayak kısımlarına kestiğiniz parmak kısımlarını geçirin. Artık büyük bütçe harcamadan kayan efektli videolar çekebilirsiniz.

2- İp veya Ayakkabı Bağcığı Kullanarak Tripod Kalitesi Yakalayın

Eğer iki ip bulup, bunların üzerine basıp avcunuzla sıkı sıkı kavrarken bir yandan da fotoğraf makinenizi tutarsanız, bu gerilim sizin için doğal bir tripot görevi görecektir. Haydi, bağcıklara kuvvet!

3- Boynunuzu Üçüncü Bir Dayanak Noktası Olarak Kullanın

Eğer elinizde iple gösterdiğimiz hileyi yapamıyorsanız, onun yerine bunu kullanabilirsiniz. Makine kordonunuz boynunuza geçirdikten sonra makineyi ileri doğru itin. Kordon tam gergin olana dek kuvvet uygulayın. Boynunuz bir gerilim noktası olacaktır, tıpkı fizik dersindeki ip gerilimleri gibi değil mi?

4- Kolunuzdan Destek Almak

Eğer ne ipiniz ne de tripodunuz varsa şimdi göstereceğimiz yöntem de sorunlarınızı giderebilir. Sağ kolunuzun dirseğini 90 derece kadar kırarak kamerayı tam köşe noktasına yerleştirin. Sol elinizle de gerekli ayarlamalar ve desteği vererek stabil bir biçimde çekim yapabilirsiniz.

5- 4K Çekim Yapın

Eğer kameranız 4K’yı destekliyorsa 4K, yoksa en üst çözünürlükte çekim yapın. Bu, çekim sonrası düzenleme işlemlerinde elinizi güçlendirecek bir durum. Eğer odak noktasına aldığınız kısım stabil ise, çevresindeki kısımları istediğiniz gibi kesip biçebilirsiniz.

6- Yavaş Çekimde Çekim Yapın

Diğer bir ipucu olarak ise, yüksek ölçekte çekim yapmanızı söyleyebiliriz. Yüksek ölçekler titremeyi daha aza indirir ve daha net fotoğraflar çekilmesini sağlar.