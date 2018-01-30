Troll Hesapları Kaldıran Facebook'a Sansür Tepkisi

Facebook, ABD ve İngiltere arasında süren Rusya merkezli troll tartışmaları bugün birçok kullanıcının Facebook'un sansür uyguladığını düşünmesine sebep oldu.

2016 ABD seçimleri ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının oylandığı Brexit referandumu sonrası iki ülkeden Facebook'a, Rusya merkezli hesapların seçimleri etkilediğine dair şikayetler gelmişti. Facebook'ta bu siyasi krizi aşmak için detaylı araştırmalara gitmiş ve bu hesapların engelleneceğini duyurmuştu.Bazı kullanıcılar da bu çerçevede neyin gerçek veya sahte ya da başka bir şey olduğuna kendilerinin karar vermeleri gerektiğini savunuyordu. Çünkü yapay zeka vasıtasıyla belirlenecek sayfalar kaygan bir zeminde duruyordu.

Facebook kullanıcıları, bugün takip ettikleri bazı sayfaların veya hesapların kaldırıldığını belirten bir uyarı aldı. Sayfaların kaldırılma sebebi olarak Rus troller gösterildi. Ancak Facebook'un aldığı bu karar birçok kullanıcıda hoşnutsuzluk yarattı. Kullanıcılar Facebook'un bu hareketinin sansürden başka bir şey olmadığını belirtti. Birçok kişi de Facebook'un hangi sayfaları kaldırdığını belirtmediğini öne sürerek daha sert bir tepki gösterdi.

Facebook, Aralık ayında yayınladığı bir listede, Rusya'nın İnternet Araştırma Kurumu ile ilişkili sayfaları ve hesapları kullanıcıların sevip sevmediğini gösteren bir yardım sayfası oluşturdu. Kullanıcılar tarafından meşru görünen birçok sayfa Rusya merkezli troll hesaplar olduğu iddiasıyla kaldırıldı. Siz ne düşünüyorsunuz Facebook'un bazı hesapları herhangi bir nedenle de olsa elbette hakaret ve insan hakları dışında kaldırması sizce doğru bir hareket mi?