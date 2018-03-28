Troll Munchies Yaptığı Şaka Yüzünden Mahkemelik Oldu

Youtube'da bolca bulunan 'şaka' kanallarından biri olan Troll Munchies, bir fast-food zincirinde yaptığı şaka yüzünden mahkemelik oldu.

Youtube'da 627.000'den fazla abonesi olan Troll Munchies isimli hesap, Amerika'nın ünlü fast-food zincirlerinden biri olan In-N-Out Burger'da çektiği video sebebi ile mahkemelik oldu. Önce videoya Youtube üzerinden kısıtlama geldi ve video kaldırıldı. Sonrasında ise In-N-Out Burger bir açıklama yaparak videonun çekimi esnasında yaşanan olaylar yüzünden müşteri kaybettiklerini açıkladı ve kanalın sahibinin başı bir hayli belaya girdi.

İddialara göre, kanalın sahibi videoda fast-food zincirinin CEO'su olduğunu söyleyerek müşterilere bir şeyler fırlatmış, ellerinden yedikleri hamburgerleri almış, mutfaklara girerek tadımlık yemekler isteyip yiyeceklere 'çöp' diyerek çalışanları azarlamış. Yaşanan olaylara dair açıklama yapan In-N-Out Burger yetkilileri ise şakayı yapanların çalışanları ve müşterileri aşağıladıkları ve In-N-Out Burger'i zarara uğrattıklarını açıkladı.

In-N-Out, kanalın sahibi Cody Roeder'a açtığı davada, 25.000 dolar gibi bir tazminat talebinde bulunmuş. Bu kadarına gerek var mıydı bilinmez ancak şakanın tadı gerçekten biraz kaçmış gibi görünüyor. Siz Troll Munchies'in bu şakası ve başına gelenler ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Haksız olan taraf sizce Cody Roeder mı yoksa In-N-Out yetkilileri biraz abartmış mı?