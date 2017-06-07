Canlı yayınlanan programları trollemesiyle ünlenen Korcan Cinemre, Ramazan aylarının vazgeçilmez yorumcularından Nihat Hatipoğlu’nu da es geçmedi.

Korcan Cinemre ismini daha önce muhakkak duymuşsunuzdur. Hatta 2015 yılının sonlarına doğru Zuhal Olcay’ın sunuculuğunu yaptığı evlendirme programına katılıp burayı da trollemiş ve haberimize (şurada) konu olmuştu. Aradan uzunca bir süre geçtikten sonra yine adından söz ettiren bir trolleme daha yapan Cinemre, bu sefer ATV’nin bilindik yüzlerinden Nihat Hatipoğlu’na konuk oldu.

Kalabalık alandan söz alan ve kendisini Kırgız Türkü olarak tanıtan Cinemre, Hatipoğlu’na "Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle müzik dinlemek kul hakkına girer mi?" şeklinde bir soru sordu. Hatipoğlu da olaylardan bihaber olarak Cinemre’nin sorusunu "Başkalarına saygısızlıktır ve doğru bir şey değildir" şeklinde cevapladı.

Trollcünün kendisine ait YouTube kanalından yapılan paylaşımı aşağıdan izleyebilirsiniz.