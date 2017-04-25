Troller ve Kurbanları Gerçek Hayatta Karşı Karşıya!

MTV'nin Catfish: The TV Show isimli programı, gösterime girdiği ülkelerde çok tartışılan bir belgesel. Yapımın bu sezonu ise tam bir şenlik olacak gibi.

MTV’nin Catfish: The TV Show, konu aldığı insanlar gibi ahlaki açıdan sorgulanabilir bir belgesel. Zira “Catfish” ibaresi sosyal medyada sahte profil ve sahte fotoğraf kullanarak insanları tuzağa düşüren sahtekarları tanımlamak için kullanılıyor. Söz konusu belgesel, bu tür dehşet verici ilişkileri konu alırken sivri anlatımıyla tepki topluyor.

Serinin altıncı sezonu ise farklı bir formatta, internet trolleri ve kurbanları gerçek hayatta yüz yüze gelecekler. Catfish: The TV Show'un altıncı sezonuna katılacak kişiler belirli kriterlere göre seçiliyor. Kurbanlara, “İnternette düşmanınız var mı?”, “Sizi din, siyaset, LGBT hakları gibi konularda aşırı görüşlerle tahrik etti mi?”, “Söz konusu kişiyle uzun süredir mi düşmansınız?”, “Hayatınızı cehenneme çeviriyor mu?”, “Bu kişi sizi zıvanadan çıkarıyor mu?” gibi sorular soruluyor. Kurbanların cevapları uygunsa söz konusu troller ile iletişime geçiliyor. Katılımcıları seçerken en önemli kural ise tarafların hiçbirinin diğerini fiziksel olarak tehdit etmemiş olması.

Fiziksel ortamda bir araya gelen bireyler arasında barış sağlanabilir ya da düşmanlıkları iyice derinleşebilir. Televizyon izleyicileri belgeselde gerek nefret edecekleri, gerekse bayılacakları karakterlerle tanışacaklardır diye tahmin ediyoruz. Yapımın önceki sezonlar gibi pek çok tartışmaya neden olacağı ise kesin.