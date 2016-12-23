Trollün Teki Wi-Fi Adını “Galaxy Note 7” Yapınca Uçak Kalkamadı!

Bildiğiniz gibi Samsung’un malum durumlarından sonra Galaxy Note 7’yi piyasadan çekmiş, ardından tüm hava yolu firmaları da Samsung Galaxy Note 7’yi uçuşa almayı yasaklamıştı. Halen anonslarda geçilen Galaxy Note 7 yasağı noktasında kendince trolleyen elemanın biri Virgin America’nın San Francisco’dan Boston’a olacak uçuşunu geciktirdi.
Uçuş hazırlığı sırada yolculardan birinin Wi-Fi ağında “Samsung Galaxy Note7_1097” adında bir bağlantı görünce ortalık karıştı. Gerek FAA, gerek tüm hava yollarında yasak olan ve “federal suç” olarak kabul edilen uçakta, Note 7 bulundurma vakası ortaya çıkmasıyla uçuş ekibi “Tüm yolcularımızın cep telefonlarını ve el bagajlarını kontrol etmek durumundayız. Söz konusu bağlantıya sahip olan Galaxy Note 7 bulunmazsa Wyoming’e iniş yaparak güvenlik araması yapılması zorunda kalacağız” diyerek arama yapmış ve sonucunda uçuş gecikme yaşamış.
Sonunda cihaz bulunup ve cihazın Samsung Galaxy Note 7 olmadığı anlaşılınca uçak gecikme ile Boston’a varmış. Yani, uçakta herhangi bir Galaxy Note 7 olmamasına rağmen Wi-Fi Hotspot’tan SSID kısmına “Samsung Galaxy Note7_1097” yazan bir kullanıcı kendince trolleme yapacakken sorunsuzca Boston’a gidecek olan uçağa Amerika saatiyle gecenin 3’ünde geciktirme yaşatmış oldu.
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