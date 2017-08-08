TRT Bandrol Ücretleri Arttı: Cep Telefonlarına Zam Geliyor!

1 Temmuz itibarı ile sanayi işletmelerinden TRT enerji payının kaldırılmasından sonra gelir kayıplarını telafi etmek isteyen kurum, cep telefonu ve bilgisayar bandrol ücretlerinde bazı değişikliklere gitti.

Cep telefonlarındaki matrahı oluşturan, üretim ya da ithalat rakamlarından alınan %6’lık ücretin üzerine %4’lük bir ilave daha gerçekleşti.

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nda yapılan yeni bir değişiklik sonrası sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler, 1 Temmuz 2017’den itibaren TRT enerji payı ödemeyecekler. Bu da TRT’nin enerji payı gelirlerinde neredeyse %50’ye varan bir gelir kaybına sebep oldu.

En çok izlenen kanallardan olan TRT Çocuk’a da reklam almayan kamu yayıncısı TRT, yaşanan bu gelir kayıplarını telafi edebilmek adına cep telefonu bandrol ücretlerinde bir değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayınlanan son karar ile cep telefonlarında matrahı oluşturan üretim ya da ithalat rakamlarından alınan %6’lık bandrol ücretine %4’lük bir ilave daha yapıldı. Bu da önceden bin TL’ye mal olan cep telefonlarına yansıyan 38 lira 40 kuruşluk bandrol ücretinin 25 lira 55 kuruş ek bandrol ücretiyle birlikte toplam 63.95 TL’ye çıktığı anlamına geliyor.