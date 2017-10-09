TRT'de 4K ile Yepyeni Bir Dönem Başlıyor!

TRT, 4K ile yepyeni bir döneme hazırlanıyor. Bundan böyle TRT, televizyonlar haricinde bilgisayarlar ve akıllı telefonlar üzerinden de 4K canlı yayın desteği sunacak.

Bundan yaklaşık iki yıl önce TRT, Türkiye'nin ilk Ultra HD kanalı TRT 4K'da test yayını başlatmıştı. TRT, 4K kanalını yayın hayatına geçirdikten sonra ilk olarak Fenerbahçe-Ajax maçını ve Euro 2016 maçlarını 4K çözünürlüğünde yayınlamıştı.

Hibrit yayıncılık ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam TRT, 4K çözünürlük anlamında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. 4K konusunda Türkiye'de bir ilke imza atan TRT, şimdi de 4K teknolojisini YouTube üzerinden izleyicilerine sunmaya başladı.

YouTube üzerinden canlı yayınlar yapmaya başlayan TRT, bundan böyle televizyonlar haricinde bilgisayarlar ve akıllı telefonlar üzerinden de 4K canlı yayın desteği sunacak. TRT'nin yayınladığı programları 'rahatlıkla' 4K izleyebilmek için, 25 Mbps ve üzeri internet bağlantısına sahip olmanız gerekiyor. Aşağıdan TRT'nin örnek 4K yayınını izleyebilirsiniz.