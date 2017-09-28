TRT'den Herkesin İzlemesi Gereken Nöropsikoloji Belgeselleri!

Bir dönem TRT Belgesel kanalında yayınlanan nöropsikoloji belgesellerini sizler için derledik.

Bizzat TRT tarafından hazırlanıp bir dönem TRT Belgesel’de yayınlanan nöropsikoloji belgesel serisini kaçınız izleme şansı yakaladı? Bildiğimiz veya bilmediğimiz pek çok psikolojik rahatsızlığı, bizzat bu rahatsızlığı yaşayanların ağzından dinleyerek derleyen TRT, ortaya çok önemli bir bilgi kütüphanesi çıkarmıştı.

Bugün sizlere TRT’nin hazırlamış olduğu bu belgesel serisini aktaracağım. Ekşi Sözlük'ün de gündemine oturan nöropsikoloji belgesel serisi sayesinde bu tarz hastalıklara karşı daha duyarlı ve bilinçli olabiliriz.

Her bölümde farklı bir hastalığa odaklanan belgesel serisi, bu bölümlerde hala o hastalığı sürdürmekte veya atlatmış olanlarla röportajlar yapıyor ve başka bir bireyin başına bu olay gelirse neler yapması gerektiğini açıkça belirtiyor.

Belki de farkında bile olmadan bu olaylardan bazılarını yaşadınız veya hala yaşamaktasınız. Bu belgesel serisi sizlerde nöropsikolojinin farkındalığını yaratacaktır.

Kendinize en yakın hissettiğiniz belgeselden başlayabilirsiniz.

Çoklu kişilik bozukluğu

Depresyon

Şizofreni

Uyurgezerlik

Obsesif kompulsif bozukluk

Travma sonrası stres bozukluğu

Alzheimer

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Kumar bağımlılığı

Çalma, Hırsızlık Hastalığı

Bipolar bozukluk