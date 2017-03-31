TRT, Muhteşem Arşivini Yeni Sitesiyle Erişime Sundu!

TRT, birbirinden şahane videolar ile dolu arşivini internet aleminin erişimine sundu.

1952 yılında yayın hayatına başlayan ve ülkemizin kamu yayıncılığı yapmakla görevli tek kuruluşu olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), o zamanlarda günümüze Türk televizyon tarihinin en unutulmaz, en başarılı ve en popüler dizilerine, şovlarına ve programlarına da ev sahipliği yaptı.

Televizyon konusnda ülkemizde adına bu denli önemli bir arşive sahip olan TRT, şimdi ise o arşivini internet kullanıcılarının hizmetine sunmuş durumda.



Kişiler, zaman, yer, olay, programlar, diziler ve özel videolar kategorileri ile TRT'nin arşivinde bulunan pek çok muazzam videoyu barındıran site, nostalji sevenler için de şahane bir yer olabilir.

TRT'nin arşiv sitesine buradan ulaşabilirsiniz.